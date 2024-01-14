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ПолітикаУкраїна

Байден про поміч Києву: Республіканцям доведеться поплатися

Дмитро Шварц
14 січня 2024 р.

За словами президента США, якщо конгресмени від Республіканської партії не підтримають виділення фінансової допомоги Україні, "їм доведеться дуже багато за що платити".

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Президент США Джо Байден
Джо БаайденФото: AFP

Якщо представники Республіканської партії в Конгресі США не підтримають надання подальшої фінансової допомоги Україні, "їм доведеться дуже багато за що заплатити", заявив президент Джо Байден.

"Ну, якщо мої колеги-республіканці не будуть фінансувати Україну, їм доведеться дуже багато за що платити", - сказав Байден журналістам 13 січня, проте не уточнив, що саме мав на увазі.

Також він відповів, чи можна назвати ситуацію на кордоні з Мексикою "кризовою". Як відомо, представники Республіканської партії висувають умовою підтримки фінансування України укріплення південного кордону США.

"Ні (не можна назвати ситуацію "кризою". - Ред.). Але я б хотів, щоб вони відреагували, я підштовхував їх, відтоді, як я прийшов на посаду - я вважаю, що ми маємо зробити серйозні зміни на кордоні, я наполягав на цьому. Я готовий внести значні зміни на кордоні. Останні п'ять тижнів тривають переговори, тож я сподіваюся, що ми цього досягнемо", - сказав Байден.

Байден ще в жовтні 2023 року направив у Конгрес запит на резервування 60 мільярдів доларів для України, але законодавці досі не погодили виділення коштів. Днями у Білому домі заявили, що США вже надали Україні останню партію допомоги, на яку мали затверджені в бюджеті кошти, тому закликали Конгрес схвалити продовження підтримки.

Новий тимчасовий бюджет США

Тим часом конгресмени так само досі не погодили американський бюджет. Як повідомляє видання Politico, лідери Палати представників, у якій більшість мають республіканці, та Сенату, в якому більшість - за демократами, досягли 13 січня домовленості лише щодо чергового проєкту тимчасового фінансування уряду - задля уникнення шатдауну, поки бюджет не ухвалений.

Проєкт передбачає фінансування частини федеральних установ до 1 березня, іншої - до 8 березня. Про фінансування України в тимчасовому бюджеті не йдеться.

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