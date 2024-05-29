WP: Трамп каже, що "бомбив би Москву" за війну проти України

Дональд Трамп під час збору грошей на передвиборчу кампанію сказав донорам, що "бомбив би Москву", якби російське вторгнення в Україну почалося під час його президентського терміну, пише WP.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп під час одного з приватних заходів зі збору грошей на передвиборчу кампанію припустив, що "бомбив би Москву", якби російське вторгнення в Україну почалося під час його президентського терміну. Про це йдеться у матеріалі американського видання The Washington Post (WP), опублікованому у вівторок, 28 травня.

"На одному заході він припустив, що бомбив би Москву та Пекін, якби Росія вторглася в Україну або Китай вторгся на Тайвань, чим здивував деяких донорів", - йдеться у публікації.

Інші заяви Трампа про зовнішню політику

Також у матеріалі йдеться про те, що часто коментарі Трампа на заходах зі збору грошей стосуються зовнішньої політики та тем, які він обговорює на мітингах, як-от інфляція та імміграція.

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Кампанія Трампа не відповіла на детальні запитання про його запити про збір грошей, але виступила із заявою на підтримку його зусиль.

Нагадаємо, у квітні видання The Washington Post з посиланням на джерела, нібито знайомі з планами Трампа, заявило про те, що колишній президент США у приватних розмовах заявляв, що може покласти край війні РФ проти України, змусивши українську владу піти на територіальні поступки Росії.