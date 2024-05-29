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WP: Трамп каже, що "бомбив би Москву" за війну проти України

Дмитро Шварц
29 травня 2024 р.

Дональд Трамп під час збору грошей на передвиборчу кампанію сказав донорам, що "бомбив би Москву", якби російське вторгнення в Україну почалося під час його президентського терміну, пише WP.

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Експрезидент США Дональд Трамп у суді Нью-Йорка, 28 травня 2024 року
Дональд ТрампФото: Spencer Platt/Getty/AP/picture alliance

Кандидат у президенти США Дональд Трамп під час одного з приватних заходів зі збору грошей на передвиборчу кампанію припустив, що "бомбив би Москву", якби російське вторгнення в Україну почалося під час його президентського терміну. Про це йдеться у матеріалі американського видання The Washington Post (WP), опублікованому у вівторок, 28 травня. 

"На одному заході він припустив, що бомбив би Москву та Пекін, якби Росія вторглася в Україну або Китай вторгся на Тайвань, чим здивував деяких донорів", - йдеться у публікації.

Інші заяви Трампа про зовнішню політику

Також у матеріалі йдеться про те, що часто коментарі Трампа на заходах зі збору грошей стосуються зовнішньої політики та тем, які він обговорює на мітингах, як-от інфляція та імміграція.

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Кампанія Трампа не відповіла на детальні запитання про його запити про збір грошей, але виступила із заявою на підтримку його зусиль.

Нагадаємо, у квітні видання The Washington Post з посиланням на джерела, нібито знайомі з планами Трампа, заявило про те, що колишній президент США у приватних розмовах заявляв, що може покласти край війні РФ проти України, змусивши українську владу піти на територіальні поступки Росії.

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