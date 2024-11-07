Гарріс визнала поразку і пообіцяла мирне передання влади

Виступаючи із промовою перед прихильниками, кандидатка у президенти США від Демократичної партії визнала поразку. При цьому вона наголосила, що ніколи не відмовиться від боротьби за свободу.

Кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс публічно визнала поразку у боротьбі з Дональдом Трампом за посаду президента США. Про це вона заявила увечері в середу, 6 листопада, у промові перед своїми прихильниками в Університеті Говарда у Вашингтоні, де вона навчалася.

"Потрібно прийняти результат цих виборів. Я раніше говорила з обраним президентом Трампом і привітала його з перемогою. Я також йому сказала, що ми йому допомагатимемо у перехідний період, і ми мирним шляхом передамо владу", - сказала вона.

Також Гарріс наголосила, що "фундаментальний принцип американської демократії полягає в тому, що якщо ми програємо вибори, ми приймаємо цей результат". "Цей принцип відрізняє демократію від монархії чи тиранії", - додала вона.

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Гарріс пообіцяла продовжувати боротьбу за свободу

Віцепрезидентка також наголосила, що американці "віддані не президентові чи партії, а конституції США, сумлінню та Богові". За словами Гаррісі, її "відданість цим трьом" дозволяє сказати, що хоча зараз вона програє, але "не відмовиться від боротьби, яка рухала цю передвиборчу кампанію - від боротьби за свободу, за можливості, справедливість і гідність усіх людей, ідеали, на яких заснована наша країна".

"Я ніколи не здамся у цій боротьбі, я ніколи не здамся в боротьбі за майбутнє, де американці можуть втілювати свої мрії, амбіції, побажання, де американці та американські жінки можуть мати свободу приймати рішення про своє тіло, щоб уряд не казав їм, що вони мусять робити. Я ніколи не здамся від захисту наших вулиць від збройного насильства", - сказала вона.

За словами Гарріс, її команда ніколи не здасться "у боротьбі за демократію, верховенство права, за справедливість для всіх і за священну ідею, що кожен із нас, незалежно від того, ким ми є чи звідки починаємо, має певні основні права та свободи, які повинні поважати та підтримувати".

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Нагадаємо, у 2021 році Дональд Трамп, який тоді теж балотувався у президенти, неправдиво заявив, що вибори 2020 року були у нього "вкрадені". Це настільки роз'ятрило ультраправих прихильників республіканського кандидата, що 6 січня вони взяли штурмом Капітолій США, щоби спробувати зупинити підрахунок голосів. Згодом того ж дня повним переможцем оголосили Джо Байдена. Під час заворушень загинуло п'ятеро людей, 140 поліцейських було поранено, близько 50 протестувальників затримали. Сотні учасників штурму вже були засуджені до різних термінів позбавлення волі. Загалом у справах про штурм Капітолія проходять понад 1230 осіб, зокрема й Дональд Трамп. Йому офіційно висунули обвинувачення у змові з метою зберегти владу, незважаючи на поразку на виборах 2020 року. Сам Трамп заперечує свою провину.

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