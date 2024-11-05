"У Спрінгфілді вони їдять собак і котів тих людей, які там живуть": заява Трампа щодо мігрантів з Гаїті, зроблена під час теледуелі з Камалою Гарріс спричинила хвилю обурення. Нині це має потенціал для жартів у мережі і навіть використовується у поп-піснях, що стали вірусними. На одній з вивісок закусочної хот-догів у Чикаго теж обіграні ці слова.