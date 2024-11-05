Вибори президента США 2024: моменти, що запам'яталися
Виборці США сказали своє слово: Дональда Трампа знову обрали президентом Сполучених Штатів. Фотодобірка DW з найяскравішими моментами цьогорічної буремної й часто курйозної виборчої кампанії.
Катастрофічний виступ
Теледебати на CNN мали стати стартом гарячої фази передвиборної кампанії в США - але вони обернулися катастрофою для президента-демократа Джо Байдена. Він повторює фрази, плутається і виглядає жалюгідно. Республіканець Дональд Трамп та його прихильники можуть лише радіти та зловтішатися. Голоси за те, щоб Байден знявся з перегонів, починають лунати дедалі гучніше.
Замах на Трампа
Однією з ключових подій виборчої кампанії став замах на Дональда Трампа в середині липня. На передвиборному заході в штаті Пенсильванія в кандидата в президенти від республіканців стріляли, поранили у вухо, а один з глядачів загинув. Під час ще однієї спроби замаху у вересні ніхто не постраждав.
Пластир як вияв солідарності
Після замаху на Трампа деякі його прихильники на з'їзді Республіканської партії носять великий білий пластир на правому вусі - так само, як Трамп носив його після поранення. Для багатьох Трамп стає "мучеником" і борцем. Перемога Трампа на виборах більше не здається чимось недосяжним.
Висування Гарріс
Наприкінці липня відбуваються кардинальні зміни - Джо Байден виходить з виборчої кампанії. Днем пізніше демократи об'єднуються навколо віцепрезидентки Камали Гарріс. Партійний з'їзд у Чикаго стає чимось на кшталт "коронаційної меси". Тоді коли Трамп робить ставку на похмурі сценарії, виступаючи перед прихильниками, Гарріс хоче поширювати оптимізм.
Чоловіча дружба
Одним з найяскравіших моментів кампанії є підтримка з боку знаменитостей, наприклад, - від мільярдера Ілона Маска. Найбагатша людина в світі підтримує Трампа великими грошима, широким охопленням аудиторії та пристрасною риторикою: "Ці вибори - найважливіші вибори в усьому нашому житті, це - не звичайні вибори", - пояснює він. У разі перемоги Трампа, Маск може навіть отримати якусь посаду в уряді.
Жіноча дружба
Камала Гарріс також мала підтримку з боку знаменитостей. Тейлор Свіфт оголосила про свій вибір у соцмережі X. Також і суперзірка Бейонсе підтримала кандидатку від демократів. На фото Бейонсе на агітаційному заході з Гарріс у Х'юстоні, штат Техас.
Теледебати Трампа і Гарріс
У перших теледебатах між Трампом і Гаррісом демократка набирає очки завдяки невербальній комунікації. Вона виглядає впевненою в собі, знову і знову голосно сміється над його заявами - і не втрачає можливості представитися йому на ім'я на початку дебатів зі словами: "Дозвольте, Камала Гарріс".
"Вони їдять собак"
"У Спрінгфілді вони їдять собак і котів тих людей, які там живуть": заява Трампа щодо мігрантів з Гаїті, зроблена під час теледуелі з Камалою Гарріс спричинила хвилю обурення. Нині це має потенціал для жартів у мережі і навіть використовується у поп-піснях, що стали вірусними. На одній з вивісок закусочної хот-догів у Чикаго теж обіграні ці слова.
Усе сміття
У штаті Вісконсин Трамп приміряв на себе незвичний образ. У помаранчево-жовтому жилеті він розмовляє з журналістами, сидячи у сміттєвозі. Президентові Байдену закидали, що він називав прибічників Трампа "сміттям".
Гаряче та жирне
Особливо близьким до народу Трамп під час кампанії спробував показати себе у ресторані мережі фастфуду McDonald's у хиткому штаті Пенсильванія. Перед цим 78-річний політик казав, що хотів це робити все життя. Перед цим Гарріс розповіла, що сорок років тому підробляла в Макдональдсі.