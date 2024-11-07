Зеленський про план Трампа: Швидко - це втрати для України

Дональд Трамп дійсно хоче швидкого рішення для закінчення війни, але це може означати втрати для України, заявив Володимир Зеленський.

Український президент Володимир Зеленський вірить, що новообраний президент США Дональд Трамп дійсно хоче якнайшвидшого закінчення війни Росії проти України, але застерігає, що "швидке рішення" означатиме втрати для України.

Про це він заявив у четвер, 7 листопада, на пресконференції за підсумками саміту Європейської політичної спільноти (ЄПС) у Будапешті.

"Щодо швидкого закінчення війни, я вірю, що президент Трамп дійсно хоче швидкого рішення. Я не знаю цієї ідеї, ми не говорили про це з президентом Трампом, я думаю, що він зі своєю командою буде готуватись до тих чи інших пропозицій, це все попереду. Одне зрозуміло, що він дійсно хоче закінчення війни. Але якщо це просто швидко, закінчення заради закінчення, то це втрати для України. Я просто по-іншому не розумію, як. Може ми чогось не розуміємо і не бачимо. Так буває. Треба трішки часу", - сказав Зеленський.

Однак президент висловив сумнів, що дійсно вдасться швидко завершити війну. "Це не значить, що так вийде, і я тут без закидів. Я просто говорю, що ми там, де ми є. Ми у війні з росіянами, і це факт. Це найскладніший ворог цього століття", - сказав він, зазначивши, що Путін хоче розірвати Україну на шматки.

Зеленський наголосив, що Україна хоче справедливого закінчення війни.

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Зеленський: Від деяких лідерів звучить небезпечна риторика про припинення вогню

Також Зеленський зазначив, що на саміті ЄПС від деяких лідерів звучала "небезпечна риторика щодо припинення вогню" без будь-яких гарантій для України.

"Мені здається, сьогодні є дуже небезпечна риторика, що стосується припинення вогню. Ми розуміємо, які лідери впроваджують і піднімають цю риторику: "Спочатку припинення вогню, а потім подивимося". Це "спочатку припинення вогню, а потім ми подивимося" - дуже страшний виклик для всіх наших громадян. Хто такі "ми"? Це ваші діти помирають, вони там гинуть, ваші домівки руйнуються? Про що це мова, хто такі "ми"?" - наголосив президент.

Він нагадав, що припинення вогню з 2014 року, коли РФ окупувала Крим і частину Донбасу, закінчилося підготовкою до повномасштабного вторгнення. Тому, на його переконання, нове припинення вогню без гарантій безпеки призведе до підготовки до продовження окупації України та руйнації української незалежності й суверенітету.

"Це називається "диванні експерти". Це люди, які не пережили війну, а пережили її в книжках чи кіно. Люди, які мають спілкування з Путіним роками чи місяцями, обійми тощо, але ніколи з ним не воювали. Це аналітика без глибокого розуміння війни, її наслідків і ризиків для себе", - вважає Зеленський.

За його словами, модель "просто припинення вогню, а потім інше" можна почути від деяких лідерів Європи, Бразилії та Китаю. "І важливо, що точно ми чуємо це від Росії. Це прекрасна модель для Російської Федерації", - додав він.

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Зеленський - DW: Припинення вогню без гарантій безпеки - нонсенс

На запитання DW про те, що лідери відповідають на його аргументи щодо неможливості припинення вогню без гарантій безпеки, Зеленський сказав: "Мені здається, що вони не відповідають".

За його словами, припинення вогню пропонує зокрема лідер, який виступає проти вступу України в НАТО. "Це нонсенс і дисгармонія. Тому що припинення вогню йде тоді, коли держава, яка у війні, особливо жертва, знає, що у неї будуть гарантії безпеки", - сказав він.

"Лідер, який пропонує припинення вогню, але виступає проти гарантій безпеки - просто оратор", - підсумував Зеленський.

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