Європа просить Байдена перед відходом збільшити допомогу ЗСУ

Європейські лідери закликали Білий дім масштабно збільшити постачання зброї та боєприпасів Україні, а також запровадити нові санкції проти РФ до вступу на посаду президента Дональда Трампа, пише Bloomberg.

Лідери держав Європейського Союзу просять адміністрацію США істотно розширити допомогу Україні до закінчення президентського терміну Джо Байдена.

Як пише в четвер, 14 листопада, агентство Bloomberg із посиланням на джерела, керівники та офіційні особи європейських країн закликали надати більше зброї та боєприпасів, щоб максимально зміцнити українські позиції до приходу в Білий дім Дональда Трампа.

Співрозмовники агенції уточнили, що багато з цих прохань мали неофіційний характер.

Низка лідерів Європи просять США дозволити удари ЗСУ вглиб Росії

За їхніми словами, кілька європейських лідерів також спонукають Байдена дозволити застосування західної зброї для ударів Збройних сил України (ЗСУ) по військових цілях углибині Росії, щоб зміцнити можливості захисту України від російських атак на критично важливу інфраструктуру. Байден, однак, поки не задовольняє цих прохань, оскільки вважає, що це лише обмежено вплине на ситуацію на фронті та не виправдає ризик ескалації.

Тим часом державний секретар США Ентоні Блінкен 13 листопада здійснив "поспіхом організовану поїздку до Брюсселя", щоб запевнити Європейський Союз і союзників по НАТО в активізації зусиль щодо передачі Україні допомоги перед інавгурацією Трампа. За даними Bloomberg, ідеться про гроші, боєприпаси та зброю з 61-мільярдного пакета, ухваленого Конгресом США весною. Блінкен запевнив, що кожен долар, наявний у розпорядженні адміністрації Байдена для допомоги Україні, буде терміново їй відправлений. Своєю чергою міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі з Блінкеном у Брюсселі висловив "обережний оптимізм" щодо ударів західною зброєю по РФ.