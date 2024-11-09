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Байден дозволить підрядникам Пентагону працювати в Україні

Дмитро Шварц | Олександра Іванова
9 листопада 2024 р.

Компанії, які уклали контракт із Пентагоном, вперше з початку повномасштабної війни зможуть відправляти підрядників до України. Вони ремонтуватимуть військову техніку, передають CNN та Reuters.

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Система ППО Patriot в Україні
Підрядників дислокують подалі від лінії фронту, і вони не братимуть участі у бойових діяхФото: SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images

Адміністрація президента США Джо Байдена, який залишить Білий дім у січні 2025 року, знімає заборону для підрядників оборонного сектору на роботу на території України. Про це повідомили ввечері п'ятниці, 8 листопада, агентство Reuters та телеканал CNN - обидва з посиланням на інформовані джерела.

У повідомленнях уточнюється, що завданням підрядників буде ремонт та технічне обслуговування сучасних озброєнь, поставлених Пентагоном Києву. "Це є значним зрушенням у політиці, спрямованій на допомогу Києву у боротьбі з Росією", - констатує Reuters.

За даними агентства, планується, що подібних підрядників буде небагато, їх дислокують далеко від лінії фронту, і вони не братимуть участі в бойових діях. Телеканал CNN поширив аналогічну інформацію зі слів неназваного співрозмовника у Пентагоні. За його даними, нові норми були схвалені Білим домом на початку листопада перед президентськими виборами.

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Ремонт західної військової техніки для України

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року США передали Києву озброєння на десятки мільярдів доларів, нагадують журналісти. Однак, досі для проведення ремонту американську військову техніку доводилося вивозити за межі України. Або українські механіки працювали, отримуючи вказівки від американських у режимі онлайн-конференції.

Після передачі Україні таких озброєнь, як сучасні системи ППО Patriot та винищувачі F-16, часом ремонт проходив особливо повільними темпами, розповіло джерело Reuters. Інший співрозмовник агентства зазначив, що часто західну військову техніку в Україні припиняли використовувати після її пошкодження.

Зі свого боку, третє джерело відзначило, що підрядники, які мають контракти з Держдепом США або Агентством США з міжнародного розвитку, і раніше могли працювати на території України. Тепер таке право отримають і підрядники, які мають контракт із міноборони США.

Політика Дональда Трампа щодо України

Вказується, що для захисту підрядників, які вирушать до України, не залучатимуться американські війська. За їхню безпеку відповідатимуть компанії, які уклали контракт із Пентагоном.

Тим часом, як йдеться у повідомленнях Reuters і CNN, не зрозуміло, чи продовжить таку політику обраний президент США Дональд Трамп, який вступить на посаду 20 січня 2025 року. Раніше він говорив, що у разі свого обрання зможе завершити війну в Україні "протягом 24 годин".

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