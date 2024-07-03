Зеленський закликав Трампа поділитися мирним планом

Володимир Зеленський закликав експрезидента США розповісти про його план закінчення війни Росії проти України. Треба зрозуміти, чи буде Київ мати в листопаді потужну підтримку США, додав він.

Президент України Володимир Зеленський закликав експрезидента США Дональда Трампа поділитися планом закінчення війни Росії проти України, якщо такий є. Про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу Bloomberg Television в середу, 3 липня.

"Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він повинен сказати нам про це сьогодні, - сказав Зеленський. - Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність - ми хочемо бути готовими до цього, ми хочемо знати".

Український лідер зазначив, що "потенційно готовий" зустрітися з Трампом, щоб вислухати пропозиції його команди. "Вони не можуть планувати моє життя, життя наших людей і наших дітей, - наголосив він. - Ми хочемо зрозуміти, чи матимемо ми в листопаді потужну підтримку США, чи будемо зовсім одні".

Зеленський: Україна не в глухому куті

Крім того, Зеленський висловив переконання, що війна не зайшла у "глухий кут", а Збройні сили України мають кращі позиції з точки зору живої сили, ніж кілька місяців тому. "Це не глухий кут, це проблемна ситуація, - сказав він. "Глухий кут означає, що виходу немає. Але проблему можна вирішити, якщо є воля і є інструменти. У нас є воля, а інструменти - вони ще не з'явилися".

Водночас Зеленський поскаржився на затримки зброї від західних союзників. "Це найбільша трагедія цієї війни, що між рішенням і реальним фактом ми маємо дуже довге, довге, довге очікування", - сказав він. Український лідер також заявив, що Китай може відіграти "величезну роль" у припиненні війни. Якщо США і Китай відкинуть розбіжності, могли б діяти разом, щоб покласти край війні, додав Зеленський.

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Україна виключає територіальні поступки

Нагадаємо, під час телевізійних дебатів у США минулого тижня Трамп засудив мільярди доларів, витрачені на оборону України, заявивши, що Київ "не виграє війну".

Водночас радники Трампа, як повідомляла агенція Reuters, представили йому план припинення війни Росії проти України. Документ передбачає, що Україна отримає більше американської зброї, але лише у тому разі, якщо вступить в мирні переговори з РФ. Водночас США попередять Москву, що відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку США. При цьому передбачається припинення вогню на основі існуючих ліній зіткнення.

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що в разі обрання зможе домогтися укладення мирної угоди між Росією і Україною "протягом 24 годин", навіть до вступу на посаду. Однак він відмовлявся публічно повідомити, яким чином збирається зробити це. Трамп допускав, що Україні заради миру доведеться погодитися з втратою частини територій.

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Керівництво України виключає територіальні поступки Росії та раніше пропонувало Трампу відвідати зону бойових дій. Зеленський говорив, що йому вистачить 24 хвилини, щоб переконати Трампа в неможливості вирішити проблему за 24 години, однак той відмовився. Він також радив Трампу "спочатку думати, а вже потім говорити".