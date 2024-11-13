Байден зустрівся з Трампом і пообіцяв мирну передачу влади

На зустрічі в Овальному кабінеті Джо Байден запевнив Дональда Трампа, що передача президентських повноважень буде мирною. Трамп, який 4 роки тому відмовився брати участь в цьому традиційному ритуалі, сказав, що цінує це.

Президент США Джо Байден зустрівся в середу, 13 листопада, з новообраним президентом Дональдом Трампом у Білому домі. Така зустріч є традиційною частиною мирної передачі влади - ритуалу, в якому сам Трамп чотири роки тому відмовився брати участь, зазначає американська інформаційна агенція Associated Press (AP).

Байден привітав Трампа словами "Ласкаво просимо назад", потиснувши тому руку в Овальному кабінеті, та пообіцяв безперешкодну й спокійну передачу влади. "Ми зробимо все, що в наших силах, щоб переконатися, що ви пристосувалися, що у вас є все, що вам потрібно", - сказав він Трампу.

Перша леді передала листа Меланії Трамп, яка не прибула на зустріч

Перша леді Джилл Байден приєдналася до чоловіка, щоб привітати новообраного президента, коли той прибув до Вашингтона. Як повідомила пресслужба Білого дому, вона передала Трампу власноруч написаного листа з привітаннями для його дружини Меланії, котра буде новою першої леді.

Сама Меланія Трамп не поїхала з чоловіком у Вашингтон на традиційну зустріч з першою леді, яка залишає посаду. У своєму листі Джилл Байден висловила готовність її команди допомогти Меланії Трамп у перехідний період, повідомили в Білому домі.

Трамп подякував Байдену й сказав, що "цінує" позицію попередника

Трамп подякував Байдену за обіцянку плавної передачі влади.

"Політика - це важка справа, і в багатьох випадках це не дуже приємний світ. Сьогодні це хороший світ, і я дуже ціную це", - цитує його AFP.

Трамп також запевнив, що перехід буде "настільки плавним, наскільки це можливо".

Сама зустріч відбувалася за зачиненими дверима.

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