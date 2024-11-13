  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіРозвал коаліції в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаСполучені Штати Америки

Байден зустрівся з Трампом і пообіцяв мирну передачу влади

Валерій Сааков
13 листопада 2024 р.

На зустрічі в Овальному кабінеті Джо Байден запевнив Дональда Трампа, що передача президентських повноважень буде мирною. Трамп, який 4 роки тому відмовився брати участь в цьому традиційному ритуалі, сказав, що цінує це.

https://p.dw.com/p/4mxQx
Трамп і Байден під час теледебатів
Трамп і БайденФото: Artem Priakhin/Sipa/Sopa/picture alliance

Президент США Джо Байден зустрівся в середу, 13 листопада, з новообраним президентом Дональдом Трампом у Білому домі. Така зустріч є традиційною частиною мирної передачі влади - ритуалу, в якому сам Трамп чотири роки тому відмовився брати участь, зазначає американська інформаційна агенція Associated Press (AP). 

Байден привітав Трампа словами "Ласкаво просимо назад", потиснувши тому руку в Овальному кабінеті, та пообіцяв безперешкодну й спокійну передачу влади. "Ми зробимо все, що в наших силах, щоб переконатися, що ви пристосувалися, що у вас є все, що вам потрібно", - сказав він Трампу.

Перша леді передала листа Меланії Трамп, яка не прибула на зустріч

Перша леді Джилл Байден приєдналася до чоловіка, щоб привітати новообраного президента, коли той прибув до Вашингтона. Як повідомила пресслужба Білого дому, вона передала Трампу власноруч написаного листа з привітаннями для його дружини Меланії, котра буде новою першої леді. 

Сама Меланія Трамп не поїхала з чоловіком у Вашингтон на традиційну зустріч з першою леді, яка залишає посаду. У своєму листі Джилл Байден висловила готовність її команди допомогти Меланії Трамп у перехідний період, повідомили в Білому домі. 

Трамп подякував Байдену й сказав, що "цінує" позицію попередника

Трамп подякував Байдену за обіцянку плавної передачі влади.

"Політика - це важка справа, і в багатьох випадках це не дуже приємний світ. Сьогодні це хороший світ, і я дуже ціную це", - цитує його AFP.

Трамп також запевнив, що перехід буде "настільки плавним, наскільки це можливо".

Сама зустріч відбувалася за зачиненими дверима.

Читайте також: Вибори президента у США: чому так довго чекати інавгурації?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден, Вашингтон, 11 липня 2024 року

Politico: У Байдена хочуть встигнути надати Україні $6 млрд допомоги до інавгурації Трампа

Politico: У Байдена хочуть встигнути надати Україні $6 млрд допомоги до інавгурації Трампа

Адміністрація Джо Байдена планує встигнути до інавгурації Дональда Трампа відправити Україні військової допомоги на понад $6 мільярдів, що залишилися з ухваленого у квітні пакета допомоги, пише Politico.
Політика7 листопада 2024 р.
Обраний президент США Дональд Трамп

Трамп "незабаром" призначить мирного посланника щодо України - Fox News

Трамп "незабаром" призначить мирного посланника щодо України - Fox News

Призначений Дональдом Трампом спеціальний посланець щодо України очолить перемовини про припинення війни, повідомив телеканал Fox News із посиланням на джерела.
Конфлікти13 листопада 2024 р.
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом у Нью-Йорку 27 вересня 2024 року

FT: Україна розробила два пункти "плану перемоги" під Трампа

FT: Україна розробила два пункти "плану перемоги" під Трампа

Financial Times пише, що Дональд Трамп "проявив інтерес" до ідей Володимира Зеленського.
Конфлікти12 листопада 2024 р.
Більше публікацій