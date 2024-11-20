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Лондон натякає на "зелене світло" від США щодо Storm Shadow

Анастасія Шепелева
20 листопада 2024 р.

США переглянули позицію щодо ударів ракетами Storm Shadow по Росії після залучення північнокорейських військ проти України, пише The Times.

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Ракети Storm Shadow
Storm ShadowФото: Lewis Joly/AP Photo/File/picture alliance

Сполучені Штати Америки, імовірно, дозволили Україні бити британськими далекобійними ракетами Storm Shadow, в яких використовуються американські системи наведення, по території Росії. Про це йдеться у матеріалі британського видання The Times за середу, 20 листопада, з посиланням на джерела в британському уряді.

Як зазначає видання, британська влада поки що робить обережні заяви з цього приводу, щоб офіційно підтвердити це вже після використання ракет на полі бою.

The Times нагадує, що Кір Стармер від початку свого прем'єрства був за використання Україною британських ракет для ударів вглиб Росії, але рішення ускладнювалось обмеженнями з боку США, які надають навігаційні дані.

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США передумали після залучення КНДР у війну

Великобританія кілька місяців тиснула на США задля отримання їхнього дозволу. За словами джерела видання в британському міністерстві закордонних справ, "переломний момент" у цьому питанні настав із залученням Росією північнокорейських військових до участі у війні проти України, що союзники розцінили як "значну ескалацію".

Після цього Стармер почав відходити від обережності у висловлюваннях, натякаючи, що це лише питання часу, коли Україна зможе використовувати Storm Shadow для ударів по РФ. "Ми повинні забезпечити Україну тим, що їй потрібно, стільки, скільки їй потрібно для перемоги у цій війні. Але я не збираюся вдаватися в оперативні питання, тому що в цьому випадку буде лише один переможець, і це Путін", - казав він.

За словами високопоставлених джерел у британському уряді, зміна риторики британського прем'єра була навмисною, і тепер обмеження від США щодо використання Storm Shadows зняті. 

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