  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіРозвал коаліції в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиРосійська Федерація

Росія оновила ядерну доктрину після дозволу на удари ATACMS

Олександра Іванова | Анастасія Шепелева
19 листопада 2024 р.

Оновлену Путіним ядерну доктрину оприлюднили незабаром після появи в американському виданні NYT інформації, що США дозволили Україні удари далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

https://p.dw.com/p/4n9oi
Міжконтинентальна балістична ракета РФ "Ярс"
Російська міжконтинентальна балістична ракета "Ярс"Фото: Russian Defense Ministry Press Service/AP Photo/picture alliance

Президент Росії Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину РФ.

Указ Путіна "Про затвердження основ державної політики Російської Федерації в галузі ядерного стримування" опублікований на офіційному порталі правових актів РФ у вівторок, 19 листопада. Bін уже набув чинності.

Зміни в ядерній доктрині РФ

Основні зміни в доктрині зводяться до того, що "агресію" будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної держави, Росія розцінюватиме як їхній спільний напад на себе та "розглядатиме" можливість ядерної відповіді в разі "достовірної інформації про старт у бік країни літаків стратегічної і тактичної авіації, крилатих ракет, безпілотників, гіперзвукових та інших літальних апаратів". Також зазначається, що ядерна зброя може бути застосована Росією, якщо виникне "критична загроза суверенітету РФ і звичайною зброєю".

Крім того, в оновленій стратегії йдеться, що Росія може застосувати ядерну зброю в разі агресії проти Білорусі як учасника Союзної держави.

Дозвіл ЗСУ на удари західною зброєю по Росії

Низка ЗМІ звертають увагу, що оновлену ядерну доктрину РФ оприлюднили незабаром після появи 17 листопада в американському виданні The New York Times (NYT) інформації, що Україна отримала від США дозвіл бити американськими ракетами ATACMS по території вглибині Росії.

Читайте також: Байден дозволив Україні бити лише по Курській області, де є війська КНДР - Axios

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Жозеп Боррель

Боррель: Вашингтон дозволив Києву бити ракетами на відстань до 300 кілометрів

Боррель: Вашингтон дозволив Києву бити ракетами на відстань до 300 кілометрів

За словами верховного дипломата ЄС Жозепа Борреля, адміністрація Джо Байдена дозволила використання зброї на відстань до 300 км у глибину території Росії.
Політика18 листопада 2024 р.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час засідання Радбезу ООН 18 листопада

МЗС України: Чим далі битимуть ЗСУ, тим коротшою буде війна

МЗС України: Чим далі битимуть ЗСУ, тим коротшою буде війна

Міністр Андрій Сибіга прокоментував на засіданні Радбезу ООН, присвяченому тисячі днів війни Росії проти України, зняття обмежень на використання західної далекобійної зброї.
Конфлікти19 листопада 2024 р.
Президенти Франції Еммануель Макрон та США Джо Байден

Макрон про зняття заборони на удари по РФ: Правильне рішення

Макрон про зняття заборони на удари по РФ: Правильне рішення

Еммануель Макрон підтримав рішення Джо Байдена про зняття з ЗСУ заборони на удари по Росії американською зброєю, додавши, що лише РФ - та, хто йде на ескалацію війни.
Конфлікти19 листопада 2024 р.
Більше публікацій