Росія оновила ядерну доктрину після дозволу на удари ATACMS

Оновлену Путіним ядерну доктрину оприлюднили незабаром після появи в американському виданні NYT інформації, що США дозволили Україні удари далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

Президент Росії Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину РФ.

Указ Путіна "Про затвердження основ державної політики Російської Федерації в галузі ядерного стримування" опублікований на офіційному порталі правових актів РФ у вівторок, 19 листопада. Bін уже набув чинності.

Зміни в ядерній доктрині РФ

Основні зміни в доктрині зводяться до того, що "агресію" будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної держави, Росія розцінюватиме як їхній спільний напад на себе та "розглядатиме" можливість ядерної відповіді в разі "достовірної інформації про старт у бік країни літаків стратегічної і тактичної авіації, крилатих ракет, безпілотників, гіперзвукових та інших літальних апаратів". Також зазначається, що ядерна зброя може бути застосована Росією, якщо виникне "критична загроза суверенітету РФ і звичайною зброєю".

Крім того, в оновленій стратегії йдеться, що Росія може застосувати ядерну зброю в разі агресії проти Білорусі як учасника Союзної держави.

Дозвіл ЗСУ на удари західною зброєю по Росії

Низка ЗМІ звертають увагу, що оновлену ядерну доктрину РФ оприлюднили незабаром після появи 17 листопада в американському виданні The New York Times (NYT) інформації, що Україна отримала від США дозвіл бити американськими ракетами ATACMS по території вглибині Росії.

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