Боррель: США дозволили Києву бити ракетами до 300 кілометрів

Верховний представник Європейського Cоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив інформацію про надання адміністрацією президента США Джо Байдена дозволу Україні завдавати удари американськими далекобійними ракетами по території Росії.

"Адміністрація Байдена дозволила використання зброї на відстань до 300 км у глибину російської території. Тобто йдеться про радіус у 300 кілометрів. Це не так багато, якщо говорити про відстань - це не дуже велика відстань, вона не йде далеко вглиб країни. Але це рішення адміністрації Байдена. Чому вони ухвалили це рішення зараз, а не до виборів? Я не знаю", - сказав Боррель на брифінгу за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі в понеділок,18 листопада. Він не поінформував, чи отримав цю інформацію офіційними каналами.

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За його словами, глави європейських відомств обговорювали це питання на зустрічі, водночас спільного рішення про скасування обмежень на удари по цілях у Росії не ухвалили. "Кожна країна робить, що вважає за потрібне. Американська адміністрація довгий час говорила "ні", і цього разу вона сказала "так", - цитує Борреля агенція "Інтерфакс-Україна".

Напередодні американські ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили, що президент США Байден за два місяці до закінчення свого президентського терміну вперше дозволив українським військовим використовувати систему ATACMS для захисту своїх військ у Курській області Росії у відповідь на рішення РФ злучити до воєнних дій північнокорейські війська.

Вашингтон досі офіційно не підтвердив наявність цього рішення.