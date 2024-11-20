Київ про оновлення ядерної доктрини РФ: Не більше ніж шантаж

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав оновлення ядерної доктрини Росії "брязканням зброєю" для залякування Заходу.

"Їхня оновлена ядерна доктрина і публічна риторика про застосування ядерної зброї - не більше ніж шантаж. Вони вже не раз вдавалися до нього, коли ухвалювали сильні рішення", - сказав Сибіга під час виступу 19 листопада на засіданні Комісії з питань безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінкська комісія США) у Вашингтоні.

Він закликав "зберігати холодний розум, ясний погляд і не піддаватися порожньому страху", передає "Інтерфакс-Україна".

Кислиця: Серед керівництва РФ немає хоробрих

Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця також висловив сумнів у серйозності ядерної загрози від Росії.

"Я не думаю, що хтось з російського керівництва достатньо хоробрий, аби вчинити самогубство. Люди в Росії дуже слабкі. Гадаю, нещодавно Путіну дуже добре пояснили, що станеться, якщо він наважиться зробити те, чим він погрожує західному світу", - цитує дипломата "Укрінформ".

Пентагон: Ознак підготовки РФ до ядерного удару нема

У міністерстві оборони США також заявили, що не бачать ознак підготовки Росією до застосування ядерної зброї.

"Це та сама безвідповідальна риторика, яку ми бачили раніше і яку ми спостерігали, чесно кажучи, протягом останніх двох років. Тож це те, за чим ми продовжуватимемо спостерігати. Але ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні, і ми не бачимо жодних змін, які потрібно внести в нашу ядерну позицію", - сказала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу для журналістів.

Оновлення Путіним ядерної доктрини Росії

Указ Путіна про оновлення ядерної доктрини РФ опублікували 19 листопада - незадовго після появи в ЗМІ інформації, що Україна отримала від США дозвіл бити американськими ракетами ATACMS по території вглибині Росії.

Основні зміни в доктрині зводяться до того, що "агресію" будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної держави, Росія розцінюватиме як їхній спільний напад на себе та "розглядатиме" можливість ядерної відповіді в разі "достовірної інформації про старт у бік країни літаків стратегічної і тактичної авіації, крилатих ракет, безпілотників, гіперзвукових та інших літальних апаратів". Також зазначається, що ядерна зброя може бути застосована Росією, якщо виникне "критична загроза суверенітету РФ і звичайною зброєю". Крім того, в оновленій стратегії йдеться, що Росія може застосувати ядерну зброю в разі агресії проти Білорусі як учасника Союзної держави.

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