Кір, дифтерія, правець: від чого, крім коронавірусу, варто вакцинуватись українцям (відео)

Поки українці сперечаються щодо щеплення від COVID-19, у холодильниках медзакладів первинної ланки лежать безкоштовні вакцини від інших небезпечних хвороб. Як ними скористатися, з'ясувала кореспондентка DW.
На тлі третьої хвилі пандемії коронавірусу українці запекло дискутують про щеплення та закупівлю вакцин, критикують темпи вакцинації та нарікають на недоступність вакцин інших виробників. А ще - намагаються записатися в електронні черги, щоб отримати щеплення від COVID-19. Але як щодо інших інфекційних хвороб? Чи так само активно українці щеплюються?
Щеплення - це не лише про коронавірус. У Німеччині існує офіційно затверджений перелік хвороб, від яких вакцинують населення. Історію щеплень документують у спеціальному паспорті. Дивіться, як це функціонує.
Італія: мафія вербує молодь. Фінляндія: життя без коронавірусу на острові. Великобританія: рибалки як жертви Brexit. Бельгія: чому там проти вакцинації. ФРН: музика для бранців пандемії - флешмоб тривалістю в рік.
Україна вже вакцинувала від коронавірусу препаратом Covishield понад 170 тисяч медиків, військовослужбовців та громадських діячів. Як почуваються ті, хто щепився, дивіться у репортажі DW із Житомирщини.