 Кір, дифтерія, правець: від чого, крім коронавірусу, варто вакцинуватись українцям (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Кір, дифтерія, правець: від чого, крім коронавірусу, варто вакцинуватись українцям (відео)

Поки українці сперечаються щодо щеплення від COVID-19, у холодильниках медзакладів первинної ланки лежать безкоштовні вакцини від інших небезпечних хвороб. Як ними скористатися, з'ясувала кореспондентка DW.

Через недостатній рівень вакцинації в Україні все ще фіксують спалахи дифтерії та кору

Через недостатній рівень вакцинації в Україні все ще фіксують спалахи дифтерії та кору

На тлі третьої хвилі пандемії коронавірусу українці запекло дискутують про щеплення та закупівлю вакцин, критикують темпи вакцинації та нарікають на недоступність вакцин інших виробників. А ще - намагаються записатися в електронні черги, щоб отримати щеплення від COVID-19. Але як щодо інших інфекційних хвороб? Чи так само активно українці щеплюються? 


DW.COM

Паспорти щеплень у Німеччині: від яких хвороб і як вакцинуються німці (відео)

Щеплення - це не лише про коронавірус. У Німеччині існує офіційно затверджений перелік хвороб, від яких вакцинують населення. Історію щеплень документують у спеціальному паспорті. Дивіться, як це функціонує.  

Чому в Бельгії не хочуть робити щеплення від коронавірусу - "Європа у фокусі" (відео)

Італія: мафія вербує молодь. Фінляндія: життя без коронавірусу на острові. Великобританія: рибалки як жертви Brexit. Бельгія: чому там проти вакцинації. ФРН: музика для бранців пандемії - флешмоб тривалістю в рік.  

"Ковід" екстерном: як почуваються щеплені Covishield (відео)

Україна вже вакцинувала від коронавірусу препаратом Covishield понад 170 тисяч медиків, військовослужбовців та громадських діячів. Як почуваються ті, хто щепився, дивіться у репортажі DW із Житомирщини.  

Робити щеплення чи ні? Міфи та факти про вакцину від COVID-19 (відео)

У ЄС почалося масове щеплення від коронавірусу. Але багато хто боїться, що вакцина може більше нашкодити, ніж допомогти. DW попросила вірусологів прокоментувати поширені страхи і визначити, де міфи, а де факти.  

Також за темою

Кір, дифтерія, правець: від чого, крім коронавірусу, варто вакцинуватись українцям (25.03.2021) 25.03.2021

Поки українці сперечаються щодо щеплення від COVID-19, у холодильниках медзакладів первинної ланки лежать безкоштовні вакцини від інших небезпечних хвороб. Та йти на планову вакцинацію дорослі українці не поспішають. Кореспондентка DW й сама нехтувала візитом до лікаря, однак епідемія коронавірусу змінила її думку.

Deutschland Symbolbild Impfung

Паспорти щеплень у Німеччині: від яких хвороб і як вакцинуються німці (відео) 22.03.2021

Щеплення - це не лише про коронавірус. У Німеччині існує офіційно затверджений перелік хвороб, від яких вакцинують населення. Історію щеплень документують у спеціальному паспорті. Дивіться, як це функціонує.

Ukraine Impfkampagne

"Почуваємося добре": українські медики про перші щеплення від COVID-19 25.02.2021

В Україні розпочали щеплення проти COVID-19 препаратами, які 23 лютого доставили з Індії. Медики розповіли DW про свої враження від вакцинації.

Реклама

Докладно

Через недостатній рівень вакцинації в Україні все ще фіксують спалахи дифтерії та кору

Від чого варто вакцинуватись українцям (відео)

Які планові щеплення необхідні дорослим і як скористатися безкоштовними вакцинами, з'ясувала кореспондентка DW.  

Завод в Україні (символічне фото)

Глава ФДМ: Припинити сидіти на яйцях, які не можна доглянути

Про те, які підприємства першими виставлять на аукціон, та реформи Фонду держмайна України DW поговорила з його головою.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  