Кір, дифтерія, правець: від чого, крім коронавірусу, варто вакцинуватись українцям (відео)

На тлі третьої хвилі пандемії коронавірусу українці запекло дискутують про щеплення та закупівлю вакцин, критикують темпи вакцинації та нарікають на недоступність вакцин інших виробників. А ще - намагаються записатися в електронні черги, щоб отримати щеплення від COVID-19. Але як щодо інших інфекційних хвороб? Чи так само активно українці щеплюються?



