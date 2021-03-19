Паспорти щеплень у Німеччині: від яких хвороб і як вакцинуються німці (відео)

Щеплення - це не лише про коронавірус. У Німеччині існує офіційно затверджений перелік хвороб, від яких вакцинують населення. Історію щеплень документують у спеціальному паспорті. Дивіться, як це функціонує.
Ще донедавна обов’язкової вакцинації у Німеччині не було. Але рівно рік тому, з 1 березня 2020-го, набув чинності закон про обов’язкове щеплення від кору. Щоб віддати дитину в дитсадок, приватні ясла чи до школи, батьки мають надати довідку про щеплення від кору або про те, що дитина перехворіла і має імунітет. Якщо ж батьки відмовляються вакцинувати своїх дітей, штраф може сягнути 2500 євро. Від яких ще хвороб роблять щеплення німці і хто це контролює, дивіться у сюжеті DW:
У ЄС почалося масове щеплення від коронавірусу. Але багато хто боїться, що вакцина може більше нашкодити, ніж допомогти. DW попросила вірусологів прокоментувати поширені страхи і визначити, де міфи, а де факти.
Вакцина від коронавірусу спільного виробництва Німеччини і США успішно пройшла клінічні випробування. Розробники запевняють про ефективність. DW зібрала найважливіші факти про вакцину від Biontech та Pfizer.