Політика й суспільство

Чому в Бельгії не хочуть робити щеплення від коронавірусу - "Європа у фокусі" (відео)

Італія: мафія вербує молодь. Фінляндія: життя без коронавірусу на острові. Великобританія: рибалки як жертви Brexit. Бельгія: чому там проти вакцинації. ФРН: музика для бранців пандемії - флешмоб тривалістю в рік.

Чому в Бельгії санітари та доглядальники не хочуть вакцинуватися?

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами: 00:00​ Італія: мафія вербує молодь 06:32​ Фінляндія: життя без коронавірусу на безлюдному острові 11:54​ Великобританія: рибалки як жертви Brexit 17:30​ Бельгія: санітари та доглядальники проти вакцинації 22:47​ Німеччина: музика для бранців пандемії - флешмоб тривалістю в рік

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