 Чому в Бельгії не хочуть робити щеплення від коронавірусу - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.03.2021

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Політика й суспільство

Чому в Бельгії не хочуть робити щеплення від коронавірусу - "Європа у фокусі" (відео)

Італія: мафія вербує молодь. Фінляндія: життя без коронавірусу на острові. Великобританія: рибалки як жертви Brexit. Бельгія: чому там проти вакцинації. ФРН: музика для бранців пандемії - флешмоб тривалістю в рік.

Чому в Бельгії санітари та доглядальники не хочуть вакцинуватися?

Чому в Бельгії санітари та доглядальники не хочуть вакцинуватися?

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00 Італія: мафія вербує молодь

06:32 Фінляндія: життя без коронавірусу на безлюдному острові

11:54 Великобританія: рибалки як жертви Brexit

17:30 Бельгія: санітари та доглядальники проти вакцинації

22:47 Німеччина: музика для бранців пандемії - флешмоб тривалістю в рік

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Навіщо прем'єр Угорщини Віктор Орбан перебудовує Будапешт - "Європа у фокусі" (відео)

Боснія: що відбувається з біженцями на кордонах ЄС. Іспанія: за що репер опинився в тюрмі. Німеччина: як горе об'єднало євреїв і мусульман. Великобританія: найкраща робота на свіжому повітрі.  

Правий екстремізм у Німеччині - "Європа у фокусі" (відео)

Скандал із допомогою на дітей у Нідерландах. Музичне повстання дівчат-рома проти традицій. Як в аристократичних родинах Великобританії дискримінують дівчат. Цирк за вітриною у часи коронавірусу.  

Як у Великобританії кози бізнесу допомагають - "Європа у фокусі" (відео)

Німеччина: через сексуальні домагання католицька церква втрачає вірян. Іспанія: мешканці Канарських островів невдоволені притоком біженців. Росія: чорний сніг і забруднене повітря у шахтарському регіоні.  

Стереотипи про найбільш нежіночі професії - "Європа у фокусі" (відео)

Нідерланди: суд над наркобаронами шокував кривавими деталями. Великобританія: мистецтво без кордонів від хлопчика з важкою інвалідністю. Німеччина: екстремальне хобі - купання в крижаній воді проти пандемії.  

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Італійська мафія вербує молодь. Фінське подружжя живе без коронавірусу на безлюдному острові. Британські рибалки стали жертвами Brexit. У Бельгії санітари та доглядальники проти вакцинації. Німецький пенсіонер влаштував музичний флешмоб проти COVID-19.

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