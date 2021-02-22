Правий екстремізм у Німеччині - "Європа у фокусі" (відео)

Скандал із допомогою на дітей у Нідерландах. Музичне повстання дівчат-рома проти традицій. Як в аристократичних родинах Великобританії дискримінують дівчат. Цирк за вітриною у часи коронавірусу.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
01:05 Річниця кривавої бійні у німецькому Ганау
06:10 Скандал з допомогою на дітей у Нідерландах
11:53 Музичний протест дівчат-рома проти традицій
17:07 Як в аристократичних родинах Великобританії дискримінують дівчат. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3pgUM
17:37 Цирк за вітриною у часи коронавірусу. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3pgUM
Шок від умов у російському спецприймальнику. Чому уйгури, які втекли в Туреччину, бояться повернення у Китай. Як іспанська Майорка потерпає від пандемії. Які пандемічні розваги вигадали французи.
Забруднення повітря: чому в Сараєві небезпечно дихати. "Турецький Навальний": як у Туреччині борються з критиками Ердогана. Найбільший ринок у Європі: куди ходять французи замість ресторанів.
Литва: кому Вільнюс пропонує захист від Олександра Лукашенка. Туреччина: як жінки ламають гендерні стереотипи. Греція: як живуть 80-річні закохані на острові у 6 квадратних метрів.