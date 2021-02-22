 Правий екстремізм у Німеччині - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.02.2021

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Політика й суспільство

Правий екстремізм у Німеччині - "Європа у фокусі" (відео)

Скандал із допомогою на дітей у Нідерландах. Музичне повстання дівчат-рома проти традицій. Як в аристократичних родинах Великобританії дискримінують дівчат. Цирк за вітриною у часи коронавірусу.

Розстріл мігрантів у Німеччині: 19 лютого пом'янули жертв стрілянини в Ганау

Розстріл мігрантів у Німеччині: 19 лютого пом'янули жертв стрілянини в Ганау

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

01:05 Річниця кривавої бійні у німецькому Ганау

06:10 Скандал з допомогою на дітей у Нідерландах

11:53 Музичний протест дівчат-рома проти традицій

17:07 Як в аристократичних родинах Великобританії дискримінують дівчат. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3pgUM

17:37 Цирк за вітриною у часи коронавірусу. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3pgUM

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