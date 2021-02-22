Правий екстремізм у Німеччині - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

01:05​ Річниця кривавої бійні у німецькому Ганау

06:10​ Скандал з допомогою на дітей у Нідерландах

11:53​ Музичний протест дівчат-рома проти традицій

17:07​ Як в аристократичних родинах Великобританії дискримінують дівчат. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3pgUM​

17:37​ Цирк за вітриною у часи коронавірусу. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3pgUM