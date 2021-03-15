Як у Великобританії кози бізнесу допомагають - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00​ Німеччина: через сексуальні домагання католицька церква втрачає вірян

06:54​ Іспанія: мешканці Канарських островів невдоволені притоком біженців

12:47​ Великобританія: кози як зіркові гості ділових відеодзвінків

18:00​ Росія: чорний сніг і забруднене повітря у шахтарському регіоні

22:45​ Норвегія/Швеція: абсурдна бюрократія через коронавірус. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3qdUp