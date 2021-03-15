 Як у Великобританії кози бізнесу допомагають - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.03.2021

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Політика й суспільство

Як у Великобританії кози бізнесу допомагають - "Європа у фокусі" (відео)

Німеччина: через сексуальні домагання католицька церква втрачає вірян. Іспанія: мешканці Канарських островів невдоволені притоком біженців. Росія: чорний сніг і забруднене повітря у шахтарському регіоні.

Кози як зіркові гості ділових відеоконференцій

Кози як зіркові гості ділових відеоконференцій

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00 Німеччина: через сексуальні домагання католицька церква втрачає вірян

06:54 Іспанія: мешканці Канарських островів невдоволені притоком біженців

12:47 Великобританія: кози як зіркові гості ділових відеодзвінків

18:00 Росія: чорний сніг і забруднене повітря у шахтарському регіоні

22:45 Норвегія/Швеція: абсурдна бюрократія через коронавірус. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3qdUp

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