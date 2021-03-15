Як у Великобританії кози бізнесу допомагають - "Європа у фокусі" (відео)

Німеччина: через сексуальні домагання католицька церква втрачає вірян. Іспанія: мешканці Канарських островів невдоволені притоком біженців. Росія: чорний сніг і забруднене повітря у шахтарському регіоні.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:00 Німеччина: через сексуальні домагання католицька церква втрачає вірян
06:54 Іспанія: мешканці Канарських островів невдоволені притоком біженців
12:47 Великобританія: кози як зіркові гості ділових відеодзвінків
18:00 Росія: чорний сніг і забруднене повітря у шахтарському регіоні
22:45 Норвегія/Швеція: абсурдна бюрократія через коронавірус. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3qdUp
Нідерланди: суд над наркобаронами шокував кривавими деталями. Великобританія: мистецтво без кордонів від хлопчика з важкою інвалідністю. Німеччина: екстремальне хобі - купання в крижаній воді проти пандемії.
Боснія: що відбувається з біженцями на кордонах ЄС. Іспанія: за що репер опинився в тюрмі. Німеччина: як горе об'єднало євреїв і мусульман. Великобританія: найкраща робота на свіжому повітрі.
Скандал із допомогою на дітей у Нідерландах. Музичне повстання дівчат-рома проти традицій. Як в аристократичних родинах Великобританії дискримінують дівчат. Цирк за вітриною у часи коронавірусу.
Шок від умов у російському спецприймальнику. Чому уйгури, які втекли в Туреччину, бояться повернення у Китай. Як іспанська Майорка потерпає від пандемії. Які пандемічні розваги вигадали французи.