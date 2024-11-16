Шольц попередив партнерів про дзвінок Путіну за місяць - ЗМІ

Шольц попередив партнерів про дзвінок Путіну за місяць - ЗМІ16 листопада 2024 р.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) розповів лідерам США, Великобританії та Франції про намір поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним майже за місяць до дзвінка, пише німецьке видання Bild.
Президенти США Джо Байден, Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Британії Кір Стармер були зі спільним візитом у Берліні 18 жовтня - і саме тоді Шольц поділився з ними своїми планами вийти на зв'язок із Кремлем.
Президент України Володимир Зеленський також був попереджений про наміри Шольца.
Читайте також: Зеленський застерігав Шольца від дзвінка Путіну - ЗМІ
Шольц закликав Путіна до переговорів з Україною
Сам дзвінок відбувся 15 листопада з ініціативи Шольца. Це було його перше спілкування з Путіним за майже два роки - востаннє вони говорили в грудні 2022-го.
Під час розмови Шольц закликав Путіна припинити війну проти України, вивести свої війська та почати переговори для досягнення "справедливого і тривалого миру".
Зеленський назвав дзвінок Шольца Путіну "скринькою Пандори".