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Шольц попередив партнерів про дзвінок Путіну за місяць - ЗМІ

Дмитро Шварц
16 листопада 2024 р.

Німецький канцлер розповів лідерам США, Британії та Франції про намір поговорити з Володимиром Путіним майже за місяць до дзвінка, пише Bild.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Олаф ШольцФото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) розповів лідерам США, Великобританії та Франції про намір поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним майже за місяць до дзвінка, пише німецьке видання Bild.

Президенти США Джо Байден, Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Британії Кір Стармер були зі спільним візитом у Берліні 18 жовтня - і саме тоді Шольц поділився з ними своїми планами вийти на зв'язок із Кремлем. 

Президент України Володимир Зеленський також був попереджений про наміри Шольца.

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Шольц закликав Путіна до переговорів з Україною

Сам дзвінок відбувся 15 листопада з ініціативи Шольца. Це було його перше спілкування з Путіним за майже два роки - востаннє вони говорили в грудні 2022-го.

Під час розмови Шольц закликав Путіна припинити війну проти України, вивести свої війська та почати переговори для досягнення "справедливого і тривалого миру". 

Зеленський назвав дзвінок Шольца Путіну "скринькою Пандори".

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