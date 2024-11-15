Шольц уперше за два роки поговорив з Путіним - ЗМІ

За даними ЗМІ, 15 листопада відбулась телефонна розмова канцлера Німеччини та президента Росії, який веде війну проти України. Востаннє вони бачились в лютому 2022 року, а говорили - в грудні 2022-го.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову в п'ятницю, 15 листопада, повідомляють німецьке видання Süddeutsche Zeitung і міжнародна агенція Reuters із посиланням на джерела в уряді ФРН.

За даними німецького інформаційного агентства dpa, розмова тривала годину. Ніяких інших деталей поки немає. Першим про плани проведення дзвінка з ініціативи Шольца написав раніше цього дня Bloomberg.

Це перше спілкування Шольца з Путіним за майже два роки. Востаннє вони говорили в грудні 2022-го. Тоді канцлер закликав очільника Кремля до виведення російських військ з України. Останні очні переговори між Шольцом і Путіним відбулися 15 лютого того ж року - до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Шольц публічно висловлював готовність поговорити з Путіним

На початку жовтня німецьке видання Die Zeit повідомило з посиланням на джерела, що Шольц хоче зателефонувати Путіну, та розглядає можливість зробити це перед самітом Групи двадцяти (G20) в Бразилії у листопаді. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив тоді, що Путін "був і залишається абсолютно відкритим для діалогу", але Німеччина не зверталася до Росії щодо організації телефонної розмови.

У середині жовтня Шольц публічно підтвердив готовність поговорити з Путіним. За його словами, настав час, "коли, крім чіткої підтримки України, ми також повинні зробити все можливе, щоб з'ясувати, як ми можемо забезпечити, щоб ця війна не тривала вічно". При цьому він наголосив, що жодні рішення не мають ухвалюватися "через голову України", а переговори повинні вестися в координації з найближчими партнерами.

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