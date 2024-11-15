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Зеленський: Дзвінок Шольца Путіну - скринька Пандори

Анастасія Шепелева
15 листопада 2024 р.

На думку президента України, двосторонні переговори грають на руку Путіну, який прагне послабити ізоляцію Росії. Проте, "Мінська-3" не буде, запевнив Зеленський.

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Президент України Володимир Зеленський
ЗеленськийФото: Remko de Waal /ANP/IMAGO

Президент України Володимир Зеленський назвав дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) Володимиру Путіну "скринькою Пандори".

Як заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні в п'ятницю, 15 листопада, за цим можуть послідувати "інші розмови, інші дзвінки".

"Просто багато слів. І це саме те, чого Путін давно хоче: йому вкрай важливо послабити його ізоляцію. Ізоляцію Росії. Та вести перемовини, звичайні перемовини, які нічим не будуть завершуватись", - сказав Зеленський.

За його словами, така стратегія давала можливість Росії нічого не змінювати у своїй політиці, "нічого не робити по суті, і якраз це і призвело до цієї війни".

"Розуміємо всі ці виклики зараз. Знаємо, як діяти. І хочемо попередити: "Мінська-3" не буде, нам потрібен реальний мир", - наголосив президент.

МЗС України: Замість розмов потрібні дії

У міністерстві закордонних справ (МЗС) України також скептично поставились до розмов із Путіним, зазначивши, що навіть якщо не лунали позиції, які би йшли врозріз із позицією України, "самі по собі розмови з російським диктатором не несуть жодної доданої вартості для досягнення справедливого миру".

"Довгі розмови - це ресурс, яким Путін користується вже понад 20 років, щоб досягати своїх інтересів. Зараз розмови лише дають Путіну надію на послаблення міжнародної ізоляції", - йдеться у заяві речника МЗС Георгія Тихого.

За його словами, замість розмов потрібні конкретні сильні дії, які примусять Путіна до миру. Як приклад він насамперед навів виведення військ РФ з території України.

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Шольц закликав Путіна до переговорів з Україною

Розмова Шольца з Путіним відбулась вперше за майже два роки та тривала годину. Як повідомили в пресслужбі німецького уряду, канцлер засудив війну Росії проти України та закликав Путіна припинити її. Зокрема, Шольц закликав Росію до переговорів з Україною з метою досягнення "справедливого і тривалого миру".

За даними джерел DW в урядових колах Німеччини, Шольц сказав Путіну, що жодної з поставлених тим цілей у цій війні не вдалося досягнути та запевнив, що "підтримка України носитиме довгостроковий характер, і що російський президент не повинен розраховувати на те, що час грає на його користь". 

У Кремлі за підсумком розмови заявили, що Путін і Шольц провели "відвертий обмін думками" щодо України. Як ідеться у заяві, Путін сказав, що можливі домовленості щодо припинення війни повинні враховувати інтереси Росії та базуватися на "нових територіальних реаліях".

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