Зеленський застерігав Шольца від дзвінка Путіну - ЗМІ

Український президент просив німецького канцлера не дзвонити в Кремль, адже це, на його думку, зменшить ізоляцію Путіна та не матиме результатів, пише Reuters.

Президент України Володимир Зеленський застеріг канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) від телефонної розмови з Володимиром Путіним. Як пише міжнародна агенція Reuters із посиланням на джерело в Офісі президента України, Зеленський обґрунтував це тим, що ця розмова зменшить ізоляцію Путіна, але не зупинить війну.

За його словами, Шольц заздалегідь поінформував Зеленського про плани поговорити з Путіним. "Канцлер сказав нашому президенту, що планує поговорити з Путіним. Президент сказав, що це тільки допоможе Путіну, зменшивши його ізоляцію. Путін не хоче справжнього миру, він хоче паузи", - цитує агентство свого співрозмовника.

Кремль: Путін і Шольц "відверто обмінялись думками" про Україну

У Кремлі за підсумком розмови Путіна та Шольца заявили, що вони "відвертий обмін думками" щодо України.

Як ідеться у заяві, Путін сказав, що можливі домовленості щодо припинення війни повинні враховувати інтереси Росії та базуватися на "нових територіальних реаліях".

Розмова Шольца з Путіним відбулась вперше за майже два роки та тривала годину. Як повідомили в пресслужбі німецького уряду, канцлер засудив війну Росії проти України та закликав Путіна припинити її. Крім того, Шольц закликав Росію до переговорів з Україною з метою досягнення "справедливого і тривалого миру".

За даними джерел DW в урядових колах Німеччини, Шольц сказав Путіну, що жодної з поставлених тим цілей у цій війні не вдалося досягнути та запевнив, що "підтримка України носитиме довгостроковий характер і що російський президент не повинен розраховувати на те, що час грає на його користь". Також співрозмовники кажуть, що Шольц і Путін домовилися "залишатися в контакті".