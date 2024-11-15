До Путіна Шольц говорив із Зеленським і планує ще - уряд ФРН

Німецький уряд підтвердив телефонну розмову Олафа Шольца з Володимиром Путіним. Там кажуть, що до цього канцлер поговорив із Володимиром Зеленським і зробить це знову після.

В уряді ФРН офіційно підтвердили, що в п'ятницю, 15 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як повідомляється на сайті канцелярії, Шольц засудив повномасштабну війну РФ проти України та закликав Путіна припинити її й вивести свої війська.

Шольц закликав Росію до переговорів з Україною

Крім того, Шольц закликав Росію до переговорів з Україною з метою досягнення "справедливого і тривалого миру".

Він наголосив на непохитній рішучості Німеччини підтримувати Україну в мирному процесі та в захисті від агресії РФ "стільки, скільки буде необхідно".

Як зазначили в пресслужбі уряду, напередодні розмови з Путіним Шольц поговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським і продовжить тримати з ним контакт і після переговорів Путіним.

Перша розмова Шольца і Путіна за два роки

Як розповіли DW джерела в урядових колах Німеччини, розмова Шольца та Путіна тривала близько години.

Під час неї канцлер засудив російські авіаудари по цивільній інфраструктурі України та попередив Путіна, що відправлення північнокорейських солдатів у Росію для участі в бойових діях проти України "призведе до серйозної ескалації та розширення конфлікту".

За словами співрозмовників, Шольц сказав Путіну, що жодної з поставлених тим цілей у цій війні не вдалося досягнути та запевнив, що "підтримка України носитиме довгостроковий характер і російський президент не повинен розраховувати на те, що час грає на його користь".

Джерела кажуть, що Шольц і Путін домовилися "залишатися в контакті". При цьому уряд ФРН продовжуватиме інформувати союзників, партнерів, а також керівництво Європейського Союзу та НАТО про поточну ситуацію.

У Кремлі поки офіційно не повідомляли про результати переговорів. У Зеленського їх теж поки що не коментували.

Це була перша телефонна розмова Шольца з Путіним за майже два роки - востаннє вони говорили в грудні 2022-го. Тоді канцлер закликав очільника Кремля до виведення російських військ з України.

Останні очні переговори між Шольцом і Путіним відбулися 15 лютого того ж року - до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.