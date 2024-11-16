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Джонсон: Ризикуємо повернутися до "Нормандського формату"

Анастасія Шепелева
16 листопада 2024 р.

На думку експрем'єра Британії, дзвінок канцлера ФРН Олафа Шольца Володимиру Путіну створює ризик повернутися до недієвих переговорів, а єдиний шлях до завершення війни - зміцнення України.

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Експрем'єр Великобританії Борис Джонсон
Борис ДжонсонФото: Tejas Sandhu/SOPA Images/imago images

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підтримав скепсис президента України Володимира Зеленського щодо телефонного дзвінка канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) очільнику РФ Володимиру Путіну. На думку Джонсона, у цьому є ризик повернення до "Нормандського формату" - переговорів щодо агресії РФ проти України, які мали на меті мирне урегулювання і у яких окрім цих країн брали участь Німеччина і Франція.

"Ми ризикуємо повернутися до жахливого франко-німецького "Нормандського формату", який розглядав Росію та Україну як рівноправних співрозмовників у внутрішній сварці. Це ганебна зрада реальності, яка полягає в тому, що Путін розпочав злочинне і невиправдане вторгнення, в той час як Україна є абсолютно невинною стороною", - заявив Джонсон в дописі в соцмережі Х. Він переконаний, що єдиним шляхом до завершення війни є масштабне та швидке зміцнення позицій України.

Шольц закликав РФ до переговорів з Україною

Розмова Шольца з Путіним відбулась 15 листопада вперше за майже два роки та тривала годину. Як повідомили в пресслужбі німецького уряду, канцлер засудив війну Росії проти України та закликав Путіна припинити її. Зокрема, Шольц закликав Росію до переговорів з Україною з метою досягнення "справедливого і тривалого миру".

За даними джерел DW в урядових колах Німеччини, Шольц сказав Путіну, що жодної з поставлених тим цілей у цій війні не вдалося досягнути та запевнив, що "підтримка України носитиме довгостроковий характер, і що російський президент не повинен розраховувати на те, що час грає на його користь".

У Кремлі за підсумком розмови заявили, що Путін і Шольц провели "відвертий обмін думками" щодо України. Як ідеться у заяві, Путін сказав, що можливі домовленості щодо припинення війни повинні враховувати інтереси Росії та базуватися на "нових територіальних реаліях".

Зеленський: Мінська-3 не буде

Зеленський водночас назвав розмову "скринькою Пандори", припускаючи, що це потягне за собою нові контакти світових лідерів з Путіним. На його думку, це грає на користь Росії, адже зменшує її ізоляцію, проте не принесе результатів. Така стратегія затягування часу давала можливість Росії нічого не змінювати у своїй політиці, "нічого не робити по суті, і якраз це і призвело до цієї війни", додав Зеленський та застеріг, що Україна потребує "реального миру", "Мінська-3 не буде".

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