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Bloomberg: Лондон передав ЗСУ нову партію ракет Storm Shadow

Ольга Журавльова
26 листопада 2024 р.

Україна отримала десятки далекобійних крилатих ракет Storm Shadow - уперше за час прем'єрства Кіра Стармера.

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Storm Shadow на британському літаку
Ракети Storm Shadow запускають з літаків. Їхня дальність становить 250 км.Фото: MBDA/ABACA/picture alliance

Великобританія нещодавно поставила Україні додаткову партію далекобійних крилатих ракет Storm Shadow, повідомило в ніч на вівторок, 26 листопада, агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

"За словами людей, знайомих із цим питанням, уряд Великобританії нещодавно поставив Україні ще десятки крилатих ракет Storm Shadow", - ідеться в повідомленні. Як зазначається, офіційно про це не оголошувалося. У Лондоні не коментують, скільки точно ракет Storm Shadow передали Збройним силам України (ЗСУ) за час війни.

Стармер уперше відправив ракети - перед дозволом бити по РФ

Агентство звертає увагу, що ці поставки вперше були здійснені за прем'єрства Кіра Стармера. Також повідомляється, що ракети були відправлені "кілька тижнів тому" - перед рішенням США та Британії дозволити ЗСУ нанесення ударів углиб території Росії. Причиною нових поставок стало те, що "у Києва закінчилися ракети дальнього радіусу дії", розповіли джерела.

Раніше Bloomberg повідомляв, що Британія  схвалила використання ЗСУ Storm Shadow  у відповідь на розгортання Росією північнокорейських військових для участі у війні проти України. Цей крок британський уряд розцінив як ескалацію. За даними ЗМІ, Україна уже запускала британські ракети Storm Shadow по Курській області РФ.

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