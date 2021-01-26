ЄСПЛ став на захист обов'язкової вакцинації

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав правомірною обов'язкову вакцинацію. "Ці заходи можуть розглядатися у демократичному суспільстві як необхідні", - постановив суд у четвер, 8 квітня, за підсумками розгляду скарги, поданої кількома сім'ями з Чехії, де діє обов'язкова вакцинація для дітей. На думку ЄСПЛ, така політика чеського уряду у сфері охорони здоров'я - у "найкращих інтересах" самих дітей.

Читайте також: Коментар: Щеплення проти кору в Німеччині нарешті стане обов'язковим

"Метою має бути захист кожної дитини від тяжких захворювань за допомогою щеплень або колективного імунітету", - вважають судді, цитує інформагенція AFP. Тому ЄСПЛ не побачив у обов'язковій вакцинації порушення статті 8-ї Європейської конвенції з прав людини, якою забезпечується право кожного на повагу до приватного і сімейного життя.

У Чехії діти мають в обов'язковому порядку отримати щеплення від таких хвороб як дифтерія, правець, кашлюк, гепатит B та кір. Кілька сімей, яким довелося заплатити за відмову від вакцинації дітей грошові штрафи або ж чиїх дітей не взяли до дитсадків, вирішили оскаржити це у судах.

Читайте також: Вакцинація вівд COVID-19: чи все в Україні відбувається за планом?

На думку ЄСПЛ, обов'язкова вакцинація є виправданою, а влада Чехії таким чином прагне досягти "правомірної цілі - захистити здоров'я та права інших людей". "Щеплення захищає як того, хто його отримує, так і того, хто не може бути вакцинованим з медичних показань і тому має розраховувати у захисті від тяжких інфекційних захворювань на колективний імунітет", - вказали у ЄСПЛ.