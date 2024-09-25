Чому Кір Стармер втратив підтримку половини британців

Кір Стармер обіймає посаду прем'єр-міністра Великобританії менше трьох місяців, а його рейтинги вже впали більш ніж вдвічі. Чому так сталося і як Лейбористська партія може врятувати ситуацію?

"Зміни розпочинаються" - під таким гаслом відкрився партійний з'їзд правлячої в Великобританії Лейбористської партії в Ліверпулі, що триває з 22 по 25 вересня. Це перший партійний з'їзд Кіра Стармера відтоді, як він у липні став главою уряду. Після 14 років правління консервативних торі очікування від нового прем'єр-міністра високі. Під час передвиборчої кампанії він обіцяв підняти економіку, збудувати нове житло у великих масштабах і реформувати британську систему охорони здоров'я, що тріщить по швах.

Стармер нині менш популярний, ніж Сунак

Але на всі ці зміни потрібен час. А британська громадськість, схоже, нетерпляча: згідно з новим опитуванням, популярність Стармера впала на 45 відсоткових пунктів з моменту виборів на початку липня. За даними опитування Observer, проведеного напередодні конференції лейбористів, 50 відсотків опитаних не схвалюють його роботи, підтримують - 26 відсотків. Рейтинг його попередника консерватора Ріші Сунака наразі на один пункт вищий.

Очевидно, після політики жорсткої економії консерваторів і хаотичного Brexit британці хотіли швидкого перезавантаження. Але і Стармер, і його голова казначейства Рейчел Рівз , яка відповідає в уряді за фінанси, майже не пропускають нагоди пояснити, наскільки жалюгідним є економічний стан країни. У цьому винен, за їхніми словами, попередній уряд консерваторів, який залишив після себе "чорну діру" в 22 мільярди фунтів стерлінгів.

Прем'єру - дорогі подарунки, а пенсіонери без субсидій

Новий уряд використовує це, щоб виправдати, наприклад, те, що пенсіонерів в майбутньому позбавлять субсидій на опалення, а підтримку залишать лише найбільш нужденним верствам. Це рішення дуже непопулярне серед населення. За даними соціологів інституту More in Common, британців вважають, що уряд погано вирішує найважливіші питання: охорони здоров'я, вартості життя та імміграції.

Кір Стармер та його дружина Вікторія прибули на партійний з'їзд під оплески Фото: Peter Byrne/dpa/picture alliance

На додаток до цього розхитують позиції Стармера повідомлення ЗМІ останніх тижнів про те, що він і його дружина отримали подарунки від спонсорів лейбористів на понад сто тисяч фунтів стерлінгів - одяг, аксесуари, комплекти футбольних і концертних квитків (на виступи Тейлор Свіфт та Coldplay). Ці новини поставили у вкрай незручне становище Стармера, який любить презентувати себе як компетентну і порядну людину. Сам він відреагував на закиди у масштабних подарунках тим, що приймати такі пожертви - в межах закону і що це не становить конфлікту інтересів.

Стармер обіцяє країні світло в кінці тунелю

Люк Трайл, соціолог із More in Common, застерігає лейбористів від гучної риторики щодо змін у країні: "Лейбористи мають не просто обіцяти зміни, а й здійснювати їх". Перспективними кроками для лейбористів експерт називає кліматичну політику. Так, Стармер має намір створити державну енергетичну компанію Great British Energy, що має стимулювати приватні інвестиції у відновлювані джерела енергії та гарантувати доступні ціни на електроенергію. Уряд більше не хоче видавати нові ліцензії на видобуток нафти і газу, а також зняв фактичну заборону на наземні вітрові турбіни - донедавна через суворі правила будівництво нових вітрогенераторів у Великобританії було практично неможливим.

Проєкти з енергобезпеки мають велику підтримку населення, констатує соціолог Люк Трайл. І, дійсно, на партійному з'їзді лейбористів чимало заходів на тему захисту клімату та енергетичного переходу. При цьому сам Стармер кліматичну повістку обговорив лише побіжно. Як і багато інших питань. Повага, безпека, реформи - такими були його меседжі. Зокрема, він згадав про нещодавні заворушення у Великобританії, які сталися після ножової атаки в дитячій танцювальній студії, внаслідок якої було вбито трьох дівчаток. За даними, ЗМІ, нападником виявився підданий Великобританії, батьки якого родом з Руанди. Варто розуміти занепокоєння населення, в тому числі коли справа стосується мігрантів, але "у нас немає місця расизму", наполягає прем'єр. І вкотре нагадав, що на оновлення країни потрібен час. "Світло у кінці тунелю буде", - пообіцяв Стармер.