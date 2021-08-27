"Ісламська держава" взяла відповідальність за теракти проти "Талібану"

У терористичній організації "Ісламська держава" (ІД) заявили про свою відповідальність у серії терактів, вчинениз проти бійців ісламістського руху "Талібан" в афганському місті Джелалабад. Про це ввечері неділі, 19 вересня, повідомила пов'язана з ІД інформаційна агенція Amaq.

Згідно з повідомленням, протягом вихідних терористи афганського відгалуження ІД здійснили чотири теракти з використанням вибухівки. AFP зазначає, що внаслідок атак загинули щонайменше дві людини та багато інших отримали поранення.

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Боротьба ІД і "Талібану"

Джелалабад, що знаходиться на сході Афганістану, є столицею провінції Нангархар. Саме у ній було сформовано афганське відгалуження терористичної організації "Ісламська держава".

Попри те, що ІД, як і "Талібан", є сунітською організацією, між двома угрупованнями точиться запекла боротьба. Саме афганське відділення ІД взяло на себе відповідальність за теракт біля аеропорту Кабула, внаслідок якого загинули більше 100 людей, зокрема й 13 військових США.

США бояться громадянської війни в Афганістані

Ще на початку вересня голова Комітету начальників штабів (КНШ) збройних сил США генерал Марк Міллі заявив, що вважає ймовірним початок громадянської війни в Афганістані після виведення з цієї країни іноземних військових місій і захоплення влади радикальним ісламістським рухом "Талібан".

Міллі сумнівається в тому, що таліби будуть здатні зміцнити свої позиції і сформувати уряд. Внаслідок цього вакуумом влади спробують скористатися в своїх цілях терористичні угруповання, зокрема "Аль-Каїда" і "Ісламська держава", а також велика кількість інших екстремістських угруповань.