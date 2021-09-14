Боррель: ЄС має намір розпочати діалог з урядом талібів

Євросоюз хоче розпочати діалог з урядом талібів в Афганістані, заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у вівторок, 14 вересня, виступаючи в Європарламенті у Страсбурзі. "Криза у цій країні не минула", - наголосив політик. "Якщо ми хочемо якось вплинути на процеси там, нам не залишається нічого іншого, як налагодити контакт з "Талібаном"", - додав Боррель, цитує інформагенція Reuters.

За його словами, ЄС планує обговорити з представниками нинішнього уряду Афганістану, наскільки можливою є дипломатична присутність Євросоюзу в Кабулі. ЄС має намір продовжити надавати гуманітарну допомогу Афганістану і хоче придивитися, як нова влада керує країною. Для Брюсселя особливо важливе значення має питання дотримання прав людини та права на освіту для жінок і дітей. "Можливо, це - оксюморон, говорити про права людини, але ми повинні запитати їх про це", - сказав Боррель.

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Він також застеріг, що ЄС має підготуватися до хвилі біженців з Афганістану, якщо таліби нададуть людям можливість виїхати з країни. Однак очікується, що потік біженців буде не таким потужним, як із Сирії у 2015 році.

Нагадаємо, радикальний ісламістський рух "Талібан" захопив владу в Афганістані в середині серпня цього року. Країна перебуває на межі гуманітарної катастрофи. За даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, 14 мільйонам людей - третині населення Афганістану - загрожує голод.

Призначений міністром закордонних справ Афганістану Амір Хан Муттакі закликав у вівторок міжнародних кредиторів, таких як Світовий банк, Азійський банк розвитку та Ісламський банк розвитку, відновити виплати фінансової допомоги. За його словами, Афганістан послаблений війноюі потребує міжнародної допомоги, щоб розвивати такі сфери, як освіта чи охорона здоров'я. Напередодні на конференції ООН донори пообіцяли надати на гуманітарну допомогу Афганістану понад мільярд доларів США.