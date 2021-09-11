Донори пообіцяли понад мільярд доларів гумдопомоги Афганістану

Під час донорської конференції ООН щодо гуманітарної ситуації в Афганістані, яка відбулася в понеділок, 13 вересня, у Женеві, низка країн заявила про намір виділити фінансову допомогу на гуманітарні проєкти в цій країні.

Як зазначив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, загалом під час конференції країни пообіцяли надати понад 1 мільярд доларів США на гуманітарну допомогу для Афганістану, однак "неможливо" визначити, яка частка з цих коштів надійде як реакція на заклик ООН щодо надання екстреної підтримки.

Зокрема, Німеччина та Франція пообіцяли виділити на гуманітарну допомогу Афганістану по 100 мільйонів євро, Сполучені Штати Америки - 54 мільйони євро, Швейцарія - 30 мільйонів євро. Ще 20 мільйонів доларів США буде виділено з фонду екстреної допомоги ООН.

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Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) під час конференції повідомив, що німецький уряд готовий у подальшому виділити ще 500 мільйонів євро Афганістану на гуманітарні цілі. Своєю чергою представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що радикальний ісламістський рух "Талібан" повинен надати письмові гарантії для отримання гуманітарної допомоги. "Слів недостатньо. Ми повинні бачити дії", - зауважила вона, цитує агенція dpa. За її словами, гуманітарні організації не зможуть виконувати свою роботу в Афганістані, якщо таліби "не дотримуватимуться основних зобов'язань та гуманітарних правил".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш на початку конференції наголосив, що афганський народ після захоплення влади в країні талібами "потребує рятівного каната" для того, щоб вистояти у "найважчі години". Раніше Гутерріш оцінював потреби Афганістану в гуманітарній допомозі до кінця поточного року в понад 600 мільйонів доларів США (500 мільйонів євро), близько третини цієї суми пов'язана з переходом влади в країні до талібів.

У понеділок верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет розкритикувала "Талібан" через порушення даних обіцянок щодо дотримання основних прав і свобод населення Афганістану після захоплення влади в країні.