 Донори пообіцяли понад мільярд доларів гумдопомоги Афганістану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.09.2021

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Донори пообіцяли понад мільярд доларів гумдопомоги Афганістану

Зокрема, по 100 мільйонів євро пообіцяли виділити Німеччина та Франція.

Гуманітарна допомога Афганістану, архівне фото

Гуманітарна допомога Афганістану, архівне фото

Під час донорської конференції ООН щодо гуманітарної ситуації в Афганістані, яка відбулася в понеділок, 13 вересня, у Женеві, низка країн заявила про намір виділити фінансову допомогу на гуманітарні проєкти в цій країні.

Як зазначив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, загалом під час конференції країни пообіцяли надати понад 1 мільярд доларів США на гуманітарну допомогу для Афганістану, однак "неможливо" визначити, яка частка з цих коштів надійде як реакція на заклик ООН щодо надання екстреної підтримки.

Зокрема, Німеччина та Франція пообіцяли виділити на гуманітарну допомогу Афганістану по 100 мільйонів євро, Сполучені Штати Америки - 54 мільйони євро, Швейцарія - 30 мільйонів євро. Ще 20 мільйонів доларів США буде виділено з фонду екстреної допомоги ООН.

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Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) під час конференції повідомив, що німецький уряд готовий у подальшому виділити ще 500 мільйонів євро Афганістану на гуманітарні цілі. Своєю чергою представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що радикальний ісламістський рух "Талібан" повинен надати письмові гарантії для отримання гуманітарної допомоги. "Слів недостатньо. Ми повинні бачити дії", - зауважила вона, цитує агенція dpa. За її словами, гуманітарні організації не зможуть виконувати свою роботу в Афганістані, якщо таліби "не дотримуватимуться основних зобов'язань та гуманітарних правил".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш на початку конференції наголосив, що афганський народ після захоплення влади в країні талібами "потребує рятівного каната" для того, щоб вистояти у "найважчі години". Раніше Гутерріш оцінював потреби Афганістану в гуманітарній допомозі до кінця поточного року в понад 600 мільйонів доларів США (500 мільйонів євро), близько третини цієї суми пов'язана з переходом влади в країні до талібів.

У понеділок верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет розкритикувала "Талібан" через порушення даних обіцянок щодо дотримання основних прав і свобод населення Афганістану після захоплення влади в країні.

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