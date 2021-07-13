 Туреччина в ролі посередника? Навіщо Ердоган шукає дружби з талібами | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 04.09.2021

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Світ

Туреччина в ролі посередника? Навіщо Ердоган шукає дружби з талібами

Після виведення військ НАТО з Афганістану Туреччина хоче відігравати в цій країні важливішу роль і співпрацювати з талібами. Але на яких умовах? І навіщо їй ця дружба?

Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

За оцінками експертів ООН, близько 18 мільйонів афганців - більше половини всього населення країни - потребують гуманітарної допомоги. Ключову роль у постачанні до Афганістану необхідного продовольства і товарів відіграє міжнародний аеропорт в Кабулі, який після виведення військ НАТО тимчасово не діє. Вирішити цю проблему пропонує Туреччина.

Дві тисячі турецьких військових від самого початку перебували у складі міжнародного військового контингенту в рамках місії ISAF в Афганістані. З червня 2002 до лютого 2003 року, а потім з лютого по серпень 2005 року відповідальність за місію, в якій брали участь 43 держави, була покладена на турецьких командирів. Основне завдання, яке виконувала Туреччина в Афганістані, - забезпечення безпеки аеропорту в Кабулі.

Ще у червні цього року в кулуарах саміту НАТО в Брюсселі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорював зі своїм американським колегою Джо Байденом можливість військової підтримки з боку Анкари. Уже тоді існувала ймовірність того, що турецькі військові опікуватимуться безпекою аеропорту після виведення американських військ.

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Чого хоче Туреччина в Афганістані

Зовсім не дивно, що в ці дні радикальний ісламістський рух "Талібан" веде переговори з представниками Туреччини та Катару про відновлення діяльності аеропорту Кабула. Але цілі Анкари полягають не тільки в забезпеченні безпеки аеропорту. "До того, як "Талібан" зайняв Кабул, Анкара ще вірила в те, що зможе знайти нову роль в Афганістані", - каже керівник відділення Фонду імені Гайнріха Белля (Heinrich-Böll-Stiftung) в Стамбулі Крістіан Бракель (Kristian Brakel).

Крістіан Бракель

Крістіан Бракель

І це добре співвідноситься з нинішньою зовнішньою політикою Анкари. Туреччина намагається грати важливішу роль в Афганістані, тому навесні 2021 року хотіла зробити Стамбул місцем мирних переговорів між талібами і афганським урядом. Але ця ідея провалилася - "Талібан" відмовився брати участь в цій зустрічі.

Тим часом не тільки США визнають зростаюче значення Туреччини в Афганістані. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг взагалі говорить про "ключову роль" Туреччини в афганському конфлікті. А міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) з цієї причини в кінці серпня відвідав свого турецького колегу Мевлюта Чавушоглу.

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Туреччина і Афганістан - "брати по вірі"?

Багато хто вважає, що Туреччина як країна з переважно мусульманським населенням може зіграти особливу роль в переговорах з талібами. Ця теза пролунала і в дискусії навколо висловлювань прессекретаря талібів. В інтерв'ю BBC кілька тижнів тому він заявив, що всі іноземні військові, консультанти, інструктори тощо повинні покинути Афганістан. Наприкінці серпня прессекретар з'явився в ефірі турецького телебачення і заявив каналу Ahaber, що таліби хочуть хороших відносин з Туреччиною, тому що Афганістан і Туреччина є "братами по вірі".

Гайко Мас зустрічається з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Мас зустрічається з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу

Цей аргумент взяв на озброєння президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і охоче використовує його, розігруючи релігійну карту. "У Туреччині немає нічого, що суперечить вірі талібів", - заявив він.

Багато жителів Туреччини були обурені цим висловлюванням. У соцмережах з'явилися хештеги "Талібан" - не мій брат". А в Twitter - повідомлення, адресовані Ердогану: "Ти - це "Талібан". Таким чином турки посилають Ердогану однозначний сигнал: він помиляється, в темі релігії між Туреччиною і талібами не може бути нічого спільного.

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У Туреччині побоюються потоку біженців з Афганістану

Незважаючи на таку реакцію в суспільстві, в турецькому уряді, схоже, налаштовані на побудову серйозних відносин з новою владою в Афганістані. З одного боку, причина в тому, що в Анкарі побоюються потоку біженців в ЄС через Туреччину, якщо ситуація на Гіндукуші не стабілізується.

Зі страху перед біженцями з Афганістану турецький уряд навіть почав зводити стіну на кордоні з Іраном. З іншого боку, як вважає Крістіан Бракель, Туреччина намагається стати посередником між Заходом і талібами, щоб поліпшити свою репутацію в очах Вашингтона і Брюсселя.

Останнім часом напружені відносини існують не тільки між Анкарою і Вашингтоном, зокрема через те, що Туреччина вирішила захищати свій повітряний простір за допомогою російських зенітних ракетних комплексів С-400. Не всі партнери по НАТО також схвалили це рішення Анкари. А США у відповідь на нього викреслили Туреччину з числа тих країн, які отримають американські винищувачі-бомбардувальники F-35. Крім того, після вступу на посаду президента Джо Байден відреагував на демарш Туреччини тим, що визнав вірменський геноцид в Османській імперії в 1915 році. У Туреччині це викликало хвилю обурення. 

  • Гелікоптер США над Кабулом

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Гелікоптери США евакуюють персонал посольства

    Американський військовий гелікоптер Chinook евакуює співробітників посольства США у Кабулі 15 серпня, невдовзі після того, як таліби увійшли до афганської столиці. Кілька гелікоптерів для евакуації своїх дипломатів доправила і Німеччина.

  • Тисячі людей кинулися до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Обмежений доступ до аеропорту

    Водночас до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая 16 серпня та у наступні дні кинулись тисячі афганців, які, зокрема, співпрацювали з західними державами, у надії залишити Афганістан. На летовищі і навколо нього розгорнулася шокуюча людська драма.

  • У надії залишити Афганістан будь-якою ціною сотні людей вибігали на злітні смуги і штурмували літаки. Для деяких це завершилось трагічно.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Розпач і страх перед "Талібаном"

    У надії залишити Афганістан будь-якою ціною через страх переслідування талібами, сотні людей вибігали на злітні смуги і штурмували літаки. Це призвело до трагедії - люди падали з літаків, що злітали, або гинули у тисняві біля воріт аеропорту.

  • Після двох десятиліть опору іноземним військам та урядовим підрозділам, таліби легко захопили владу в країні, щойно США, Німеччина та інші країни коаліції вивели свої контингенти.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    "Талібан" повертається два десятиліття потому

    Після двох десятиліть опору іноземним військам та урядовим підрозділам Афганістану, таліби легко захопили владу в країні, щойно США, Німеччина та інші країни коаліції вивели свої контингенти. Ці бойовики "Талібану" патрулюють на ринку в одному з районів Кабулу за кілька днів після захоплення міста.

  • Біженці з літака, який приземлився в Ташкенті

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Дістатись бодай Ташкента

    Люди, яким уможливили виліт, сідали на будь-який літак і летіли будь-куди, аби лише залишити Афганістан. Пасажири цього німецького військово-транспортного літака вилетіли до Ташкента. Більшість літаків з Кабула вилітають цими днями до узбецької столиці, а також до Дохи чи Ісламабаду. Там афганських біженців пересаджують на інші літаки, що прямують до кінцевого пункту призначення.

  • Афганські біженці, які прибувають на військову базу США Рамштайн, що у Німеччині, не мають нічого і потребують їжі та речі першої необхідності.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Допомога біженцям

    Афганські біженці, які прибувають на військову базу США Рамштайн, що у Німеччині, не мають взагалі нічого, бо залишали домівки поспіхом. Вони потребують їжі та речі першої необхідності. Військова база пропонує житло на перший час тисячам біженців з Афганістану.

  • Ця родина була евакуйована з Кабула і прямує до управління у справах біженців у США

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Втомлені виснажливою втечею

    Багато з тих, кому вдалося вибратися з Афганістану, зізнаються, що мають двояке відчуття. З одного боку, вони щасливі, що перебувають у безпеці. З іншого - дуже тривожно за тих, хто не зможе вибратися із захопленої талібами країни. Ця родина була евакуйована з Кабула і прямує до управління у справах біженців у США.

  • Таліби відразу розпорядились, що жінки мають носити бурки

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Переслідування і зневага до прав за талібів

    Тривога тих, кому вдалось вибратись з Афганістану, небезпідставна. Чимало афганців, котрі співпрацювали з Заходом, а також журналістів таліби почали переслідувати у перші ж дні, як захопили владу - правозахисники повідомляють про позасудові страти. Жінки бояться, що їм доведеться ходити лише у бурках. Освіта та робота будуть для них також недоступні.

  • Американський морський піхотинець в аеропорту Кабула веде дитину до батьків

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    У відносній безпеці

    Ситуація в Афганістані не змінила намірів США - американський президент Джо Байден підтвердив, що 31 серпня Афганістан залишить останній американський солдат. На фото: американський морський піхотинець в аеропорту Кабула веде дитину до батьків. Поки американці в аеропорту, люди, що опинились там, почуваються відносно захищеними.

  • Тисячі людей скупчились навколо аеропорту, попри попередження про імовірні теракти з боку ісламістів

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Кинуті напризволяще

    Утім, тисячі людей перебувають за межами летовища у надії потрапити туди, щоб вилетіти з Афганістану. Бути зараз поблизу - небезпечно. Але люди не йдуть звідти, навіть попри попередження про імовірні теракти з боку ісламістів. Тимчасовий повірений США в Афганістані визнав, що "без сумніву будуть" афганці з групи ризику, яких не вдасться вивезти з країни.

  • Після теракту поблизу аеропорту Кабула 26 серпня

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Після теракту

    На фото - знелюдніле місце кривавого теракту, що стався поблизу аеропорту Кабула 26 серпня. Загинули 13 вояків армії США і десятки цивільних афганців. Відповідальність за вибухи взяли на себе бойовики "Ісламської держави".

    Автор: Кевін Мертенс


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Реджеп Таїп Ердоган

Навіщо Ердоган шукає дружби з талібами

Після виведення військ НАТО з Афганістану Туреччина хоче відігравати важливішу роль. Але на яких умовах?  

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