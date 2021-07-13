Туреччина в ролі посередника? Навіщо Ердоган шукає дружби з талібами

За оцінками експертів ООН, близько 18 мільйонів афганців - більше половини всього населення країни - потребують гуманітарної допомоги. Ключову роль у постачанні до Афганістану необхідного продовольства і товарів відіграє міжнародний аеропорт в Кабулі, який після виведення військ НАТО тимчасово не діє. Вирішити цю проблему пропонує Туреччина.

Дві тисячі турецьких військових від самого початку перебували у складі міжнародного військового контингенту в рамках місії ISAF в Афганістані. З червня 2002 до лютого 2003 року, а потім з лютого по серпень 2005 року відповідальність за місію, в якій брали участь 43 держави, була покладена на турецьких командирів. Основне завдання, яке виконувала Туреччина в Афганістані, - забезпечення безпеки аеропорту в Кабулі.

Ще у червні цього року в кулуарах саміту НАТО в Брюсселі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорював зі своїм американським колегою Джо Байденом можливість військової підтримки з боку Анкари. Уже тоді існувала ймовірність того, що турецькі військові опікуватимуться безпекою аеропорту після виведення американських військ.

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Чого хоче Туреччина в Афганістані

Зовсім не дивно, що в ці дні радикальний ісламістський рух "Талібан" веде переговори з представниками Туреччини та Катару про відновлення діяльності аеропорту Кабула. Але цілі Анкари полягають не тільки в забезпеченні безпеки аеропорту. "До того, як "Талібан" зайняв Кабул, Анкара ще вірила в те, що зможе знайти нову роль в Афганістані", - каже керівник відділення Фонду імені Гайнріха Белля (Heinrich-Böll-Stiftung) в Стамбулі Крістіан Бракель (Kristian Brakel).

Крістіан Бракель

І це добре співвідноситься з нинішньою зовнішньою політикою Анкари. Туреччина намагається грати важливішу роль в Афганістані, тому навесні 2021 року хотіла зробити Стамбул місцем мирних переговорів між талібами і афганським урядом. Але ця ідея провалилася - "Талібан" відмовився брати участь в цій зустрічі.

Тим часом не тільки США визнають зростаюче значення Туреччини в Афганістані. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг взагалі говорить про "ключову роль" Туреччини в афганському конфлікті. А міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) з цієї причини в кінці серпня відвідав свого турецького колегу Мевлюта Чавушоглу.

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Туреччина і Афганістан - "брати по вірі"?

Багато хто вважає, що Туреччина як країна з переважно мусульманським населенням може зіграти особливу роль в переговорах з талібами. Ця теза пролунала і в дискусії навколо висловлювань прессекретаря талібів. В інтерв'ю BBC кілька тижнів тому він заявив, що всі іноземні військові, консультанти, інструктори тощо повинні покинути Афганістан. Наприкінці серпня прессекретар з'явився в ефірі турецького телебачення і заявив каналу Ahaber, що таліби хочуть хороших відносин з Туреччиною, тому що Афганістан і Туреччина є "братами по вірі".

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Мас зустрічається з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу

Цей аргумент взяв на озброєння президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і охоче використовує його, розігруючи релігійну карту. "У Туреччині немає нічого, що суперечить вірі талібів", - заявив він.

Багато жителів Туреччини були обурені цим висловлюванням. У соцмережах з'явилися хештеги "Талібан" - не мій брат". А в Twitter - повідомлення, адресовані Ердогану: "Ти - це "Талібан". Таким чином турки посилають Ердогану однозначний сигнал: він помиляється, в темі релігії між Туреччиною і талібами не може бути нічого спільного.

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У Туреччині побоюються потоку біженців з Афганістану

Незважаючи на таку реакцію в суспільстві, в турецькому уряді, схоже, налаштовані на побудову серйозних відносин з новою владою в Афганістані. З одного боку, причина в тому, що в Анкарі побоюються потоку біженців в ЄС через Туреччину, якщо ситуація на Гіндукуші не стабілізується.

Зі страху перед біженцями з Афганістану турецький уряд навіть почав зводити стіну на кордоні з Іраном. З іншого боку, як вважає Крістіан Бракель, Туреччина намагається стати посередником між Заходом і талібами, щоб поліпшити свою репутацію в очах Вашингтона і Брюсселя.

Останнім часом напружені відносини існують не тільки між Анкарою і Вашингтоном, зокрема через те, що Туреччина вирішила захищати свій повітряний простір за допомогою російських зенітних ракетних комплексів С-400. Не всі партнери по НАТО також схвалили це рішення Анкари. А США у відповідь на нього викреслили Туреччину з числа тих країн, які отримають американські винищувачі-бомбардувальники F-35. Крім того, після вступу на посаду президента Джо Байден відреагував на демарш Туреччини тим, що визнав вірменський геноцид в Османській імперії в 1915 році. У Туреччині це викликало хвилю обурення.