 Афганістан після виведення іноземних військ: чи стримає талібів Туреччина? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 13.07.2021

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Світ

Афганістан після виведення іноземних військ: чи стримає талібів Туреччина?

Майже всі військовослужбовці НАТО вже покинули Афганістан. Гарантувати безпеку в країні після їхнього відходу має намір Туреччина. Але чи вдасться їй самостійно протистояти талібам, і навіщо це Ердогану?

Солдати афганської армії

Солдати афганської армії

Після того, як останній солдат сил міжнародної коаліції НАТО покине Афганістан, афганці і уряд в Кабулі у боротьбі з талібами і в гарантуванні безпеки зможуть покладатися тільки на себе. Щоб не допустити цього, в ситуацію хоче втрутитися Туреччина. Президент країни Реджеп Тайіп Ердоган у кулуарах саміту НАТО в червні цього року вже заявив главі Білого дому Джо Байдену, що після виведення військ з Афганістану Туреччина може взяти на себе роль захисника замість НАТО. Зокрема, за допомогою турецьких військових забезпечуватиметься безпека кабульського аеропорту імені Хаміда Карзая.

Джо Байден, судячи з усього, не відхилив ініціативу Ердогана. Глава Білого дому "оптимістичний" у тому, що стосується двосторонніх відносин з Туреччиною. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що Туреччина в майбутньому зможе відігравати ключову роль в Афганістані. Незважаючи на те, що в Туреччині поки що не ухвалили конкретних рішень, можна виходити з того, що зараз ведуться переговори між Вашингтоном і Анкарою з афганського питання.

Таліби не потерплять "турецьких окупантів"

Не тільки Захід висловлює свою думку про можливу операцію Туреччини, але і таліби. Після виведення військ НАТО з Афганістану "Талібан" дедалі частіше заявляє про свої наміри правити країною. Повідомлення про наступи талібів теж надходять дедалі частіше.

Ердоган та Байден під час зустрічі на саміті НАТО

Ердоган (л) та Байден (п) під час зустрічі на саміті НАТО у Брюсселі, червень 2021

Днями їм вдалося зайняти стратегічно важливий район в афганській провінції Кандагар. Афганська армія була змушена відступити. Участь Анкари у гарантуванні безпеки в Афганістані вітається з боку представників НАТО, оскільки Туреччина - країна з переважно мусульманським населенням - хоче грати посередницьку роль. Але для талібів це не має великого значення. Як заявляють їхні представники, з усіма іноземними солдатами, які не підуть з Афганістану до вересня, будуть "поводитися як з окупантами". Таліби вимагають, щоб всі до одного іноземні військові, інструктори, консультанти покинули Афганістан.

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Чи можлива військова операція Туреччини в Афганістані

Екcперти, з якими поспілкувалася DW, попереджають про те, що військова операція Туреччини в Афганістані може бути пов'язана з величезними ризиками. Експерт з міжнародних відносин з Університету Анкари Ільхан Узгель, нагадує про те, що 60 тисяч талібів протистоятимуть 300 тисячам військових афганської армії, яку 20 років готували інструктори НАТО. Проте, як зазначає експерт, армія, яка сильна на папері, на полі бою не особливо себе проявляє. Тому таліби знову і знову беруть під свій контроль афганські міста.

Реджеп Таїп Ердоган

Реджеп Таїп Ердоган

Експерт, який спеціалізується на питаннях міжнародних відносин Сезин Еней, також виходить з того, що переможний наступ талібів неминучий. "Але вони повинні будуть терпіти присутність іноземних солдатів у країні", - говорить він. Колишній дипломат Фарук Логоглу вказує на те, що "Талібан" останнім часом укріпив свою домінуючу роль. "Якщо Туреччина ігноруватиме загрози, які виходять від "Талібану", це матиме жахливі наслідки, як моральні, так і фінансові", - говорить він.

Анкара повинна прорахувати всі ризики і, можливо, відмовитися від цього, перш ніж буде занадто пізно, вважає ексдипломат.

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Туреччина надсилає сигнал Заходу

Останнім часом між Анкарою і Вашингтоном відчутно напруження у відносинах, зокрема тому, що Туреччина вирішила захищати свій повітряний простір російськими системами ППО С-400. США у відповідь на це викреслили Туреччину з числа тих країн, які отримають винищувачі-бомбардувальники F35. Крім того, після вступу на посаду президент Джо Байден відреагував на демарш Туреччини тим, що визнав геноцид вірмен 1915 року.

Експерти виходять з того, що Ердоган спробує налагодити відносини зі США, щоб обійти санкції. Щоб пом'якшити позицію Заходу, Анкара спробує використовувати операцію в Кабулі, вважає Ільхан Узгель. Таким чином Туреччина надсилає Заходу сигнал, про те, що хоче співпрацювати з питань безпеки: "Він, Ердоган, хоче показати, що розвернувся до Заходу". Але місія в Кабулі, на його думку, - ніщо інше як символ неспроможності Анкари в проведенні послідовної зовнішньої політики. Через закупівлю російських систем ППО, незважаючи на членство в НАТО, виникло дуже багато протиріч: "Це не можна назвати розумною зовнішньою політикою. Туреччина все ще не змогла привести в порядок свої відносини з Заходом".

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Після Афганістану: повернення до життя

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


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Солдати афганської армії

Чи стримає талібів Туреччина?

Чи вдасться Туреччині самостійно протистояти талібам, і навіщо це Ердогану?  

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