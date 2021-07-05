Таджикистан мобілізує ще 20 тисяч військових в прикордонні райони з Афганістаном. Також в Душанбе заявили, що розраховують на допомогу, зокрема, Росії щодо захисту кордону з Афганістаном.
Таджикистан направить додаткові війська на кордон з Афганістаном та мобілізує ще 20 тисяч військових для подальшого зміцнення кордону з сусідньою країною. Про це в середу, 7 липня, повідомив постійний і повноважний представник Таджикистану при Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) Хасан Султонов.
"Було доручено направити додаткові війська в райони таджицько-афганського кордону. (...) Міністру оборони Республіки Таджикистан доручено мобілізувати 20 тисяч військовослужбовців резерву для подальшого зміцнення кордону між Таджикистаном і Афганістаном", - заявив Султонов на засіданні постійної ради ОДКБ, що відбулося в режимі відеоконференції, цитує інформагенція "Інтерфакс".
За його словами, влада в Душанбе намагається "приділити особливу увагу запобіганню порушень на державному кордоні, в тому числі запобігати транснаціональній злочинності, тероризму, екстремізму і незаконного обігу наркотиків".
Крім того, Таджикистан розраховує на допомогу по лінії ОДКБ в охороні кордону з Афганістаном, адже її окремі ділянки розташовані у важкодоступній гірській місцевості, зазначив Султонов. "Ці обставини вимагають від нас адекватного реагування в рамках ОДКБ, в тому числі вжиття заходів щодо посилення потенціалу щодо захисту південних рубежів", - пояснив він.
Учасниками ОДКБ є Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо про перехід під контроль бойовиків радикального ісламістського руху "Талібан" низки прикордонних районів Афганістану, що межують із Таджикистаном. Фіксувалися також випадки переходу афганських військових і силовиків через афгансько-таджицький кордон.
5 липня президент Таджикистану Емомалі Рахмон доручив міністру оборони мобілізувати 20 тисяч військовослужбовців резерву для подальшого зміцнення кордону між Таджикистаном і Афганістаном у зв'язку із загостренням ситуації на афганському кордоні.
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Представники Душанбе і Бішкека домовилися також про відведення військ обох сторін до місць постійної дислокації та ведуть переговори про делімітацію кордону.
Киргизький та таджицький президенти домовилися мирно розв'язати конфліктну ситуацію на міждержавному кордоні. Внаслідок перестрілок загинули понад 40 людей з обох сторін.