Таджикистан направить додаткові війська на кордон з Афганістаном та мобілізує ще 20 тисяч військових для подальшого зміцнення кордону з сусідньою країною. Про це в середу, 7 липня, повідомив постійний і повноважний представник Таджикистану при Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) Хасан Султонов.

"Було доручено направити додаткові війська в райони таджицько-афганського кордону. (...) Міністру оборони Республіки Таджикистан доручено мобілізувати 20 тисяч військовослужбовців резерву для подальшого зміцнення кордону між Таджикистаном і Афганістаном", - заявив Султонов на засіданні постійної ради ОДКБ, що відбулося в режимі відеоконференції, цитує інформагенція "Інтерфакс".

За його словами, влада в Душанбе намагається "приділити особливу увагу запобіганню порушень на державному кордоні, в тому числі запобігати транснаціональній злочинності, тероризму, екстремізму і незаконного обігу наркотиків".

Надія на допомогу ОДКБ

Крім того, Таджикистан розраховує на допомогу по лінії ОДКБ в охороні кордону з Афганістаном, адже її окремі ділянки розташовані у важкодоступній гірській місцевості, зазначив Султонов. "Ці обставини вимагають від нас адекватного реагування в рамках ОДКБ, в тому числі вжиття заходів щодо посилення потенціалу щодо захисту південних рубежів", - пояснив він.

Учасниками ОДКБ є Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про перехід під контроль бойовиків радикального ісламістського руху "Талібан" низки прикордонних районів Афганістану, що межують із Таджикистаном. Фіксувалися також випадки переходу афганських військових і силовиків через афгансько-таджицький кордон.

5 липня президент Таджикистану Емомалі Рахмон доручив міністру оборони мобілізувати 20 тисяч військовослужбовців резерву для подальшого зміцнення кордону між Таджикистаном і Афганістаном у зв'язку із загостренням ситуації на афганському кордоні.

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