Загострення на киргизько-таджицькому кордоні: понад 40 загиблих

Понад 40 осіб загинули з обох сторін внаслідок перестрілок на кордоні між Киргизстаном та Таджикистаном. Зокрема, з киргизького боку загинула 31 особа, повідомив у п'ятницю, 30 квітня, заступник міністра охорони здоров'я Киргизстану Жалалідін Рахматуллаєв. Загалом же, за його словами, за допомогою до киргизьких медиків внаслідок конфлікту звернулися понад 150 осіб. За даними міністерства, серед потерпілих - переважно цивільні, понад 120 людей, а також кілька десятків представників силових структур.

Таджицькі ЗМІ в свою чергу повідомили про близько 10 загиблих та понад 90 поранених унаслідок конфлікту. Офіційних даних про загиблих та поранених з боку Таджикистану немає.

Президенти домовилися про діалог

Тим часом президент Киргизстану Садир Жапаров повідомив, що провів телефонну розмову з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном, під час якої лідери держав домовилися вирішувати проблеми мирним шляхом.

"Тільки що пройшли двосторонні переговори з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном. Ми домовилися вирішувати проблеми щодо кардонів і всі інші питання мирним шляхом через переговори. (...) Ми все вирішимо мирним шляхом", - запевнив Жапаров.

За його словами, незважаючи на зусилля з підтримання миру і стабільності, "деякі сили" спровокували заворушення на киргизько-таджицькому кордоні. "Ось уже два дні ми докладаємо всіх зусиль для збереження єдності і солідарності між народами Киргизстану і Таджикистану, не допускаючи посилення конфлікту", - зазначив він, цитує інформагенція "Інтерфакс".

У свою чергу Рахмон запросив киргизького колегу відвідати Таджикистан з візитом. Як повідомила пресслужба таджицького президента, Жапаров прийняв запрошення.

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Нагадаємо, 29 квітня між військовими Киргизстану та Таджикистану на кордоні двох країн виникла перестрілка. Обидві сторони звинуватили одна одну в ескалації напруженості. Незважаючи на заяви влади про досягнення домовленостей щодо припинення вогню, очевидці на місцях повідомляли про стрілянину на кордоні Киргизстану та Таджикистану, про підпали і пожежі в селах Киргизстану і стягування військової техніки.