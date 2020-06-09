Киргизстан повідомив про трьох загиблих на кордоні з Таджикистаном

У результаті перестрілки на киргизько-таджицькому кордоні загинули троє громадян Киргизстану, повідомило ввечері у четвер, 29 квітня, міністерство охорони здоров'я країни.

"На 23:30 зареєстровано три летальні випадки: два в Баткенській обласній лікарні, один - в Лейлекському районі Баткенської області: дівчинка 2008 року народження померла дорогою до лікарні", - зазначили у міністерстві, цитує інформагенція "Інтерфакс". За даними киргизьких медиків, число потерпілих внаслідок інциденту зросло до 84 людей.

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На кордоні Киргизстану та Таджикистану 29 квітня загострилася ситуація, між військовими двох країн виникла перестрілка. Обидві сторони звинуватили одна одну в ескалації напруженості.

Згодом міністри закордонних справ двох країн досягли домовленості про припинення вогню. Увечері 29 квітня прикордонне відомство Киргизстану повідомило, що стрілянину в зоні інциденту припинено.

Обидві азійські держави належать до очолюваної Росією Організації договору про колективну безпеку.