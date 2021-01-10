 На референдумі в Киргизстані підтримали суперечливі зміни до конституції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2021

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Новини

На референдумі в Киргизстані підтримали суперечливі зміни до конституції

За попередніми даними ЦВК Киргизстану, за зміни до конституції проголосували близько 80 відсотків виборців, явка становила 36 відсотків. Зміни до конституції критикували як місцеві, так і міжнародні експерти.

Нова редакція конституції має суттєво посилити повноваження президента країни Садира Жапарова (на фото)

Нова редакція конституції має суттєво посилити повноваження президента країни Садира Жапарова (на фото)

На референдумі у Киргизстані, що відбувся у неділю, 11 квітня, за попередніми даними, виборці підтримали зміни до конституції країни.

У Центрвиборчкомі Киргизстану повідомили після обробки 95 відсотків бюлетенів, що за ухвалення нової редакції конституції проголосували 79,24 відсотка виборців, понад 13 відсотків висловилися проти, повідомляє інформагенція "Інтерфакс". Раніше у ЦВК країни заявили про те, що референдум відбувся, оскільки в ньому взяли участь понад 30 відсотків виборців. За попередніми даними, активність виборців становила 36 відсотків.

Нова редакція конституції передбачає перехід від парламентської до президентської форми правління, а також низку інших змін, пов'язаних з організацією системи влади в країні. Паралельно з референдумом у країні відбулися вибори до місцевих органів влади.

Критика зміни конституції

Ініціатором зміни конституції країни виступив Садир Жапаров, який 10 січня цього року переміг на дострокових виборах президента країни. Того ж дня відбувся і референдум з визначення форми правління, на якому за перехід до президентської форми проголосували понад 80 відсотків виборців.

Розробкою поправок до конституції займався спеціально скликаний орган. Критики кажуть, що більша його частина - прибічники Жапарова.

За словами міжнародних експертів, нова конституція не лише фактично змінює політичний устрій держави, а й базові конституційні принципи, окремі її статті підтримують неотрадиціоналістську концепцію. Число депутатів парламенту має бути скорочено, в якості вищого дорадчого та координаційного органу виступатиме Курултай - народні збори, які скликають згідно з киргизькими традиціями. Рішення про скликання Курултаю ухвалює президент. Поправки до конституції збільшують також термін повноважень президента, а також суттєво розширюють їх.

У проєкті конституції відсутній принцип верховенства права, замість чого в преамбулі йдеться про орієнтацію на традиції та досвід предків, а також акцентується на загальнолюдських моральних цінностях.

За повідомленнями киргизьких ЗМІ, чимало місцевих юристів та громадських активістів розкритикували проєкт конституції, назвавши його "ханституцією", а Жапарова звинуватили в спробі узурпувати владу, порівнюючи його з "ханом".

Розкритикувала проєкт і Венеціанська комісія та Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини. А представники  міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch заявили, що поправки до конституції підривають норми про права людини та порушують баланс стримувань та противаг, необхідний, аби запобігти зловживанню владою.

Цей референдум був вже одинадцятим за ліком конституційним референдумом у Киргизстані з часу ухвалення основного закону в 1993 року. Востаннє на референдумі в 2010 році виборці проголосували за перехід від президентської до парламентської форми правління.

DW.COM

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