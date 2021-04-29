Таджикистан і Киргизстан домовилися про деескалацію на кордоні

Представники Таджикистану і Киргизстану ввечері у четвер, 29 квітня, домовилися врегулювати збройний конфлікт на кордоні між країнами, який виник раніше того ж дня. Про це повідомила агенція "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу міністерства закордонних справ Таджикистану.

"Ухвалено рішення створити робочу групу зі співробітників відповідних органів сторін з контролю над ходом реалізації досягнутих домовленостей і вжиття невідкладних заходів для деескалації ситуації на лінії державного кордону", - йдеться в повідомленні.

Сторони домовилися припинити бойові дії на прикордонних ділянках, відвести війська і військову техніку з прикордонних ділянок у місця їхньої постійної дислокації, а також продовжити переговорний процес щодо стабілізації обстановки на прикордонних ділянках.

"Ситутація під контролем"

У свою чергу, пресслужба президента Киргизстану Садира Жапарова також повідомила у п'ятницю, 30 квітня, про стабілізацію ситуації на кордоні з Таджикистаном. "Ситуація стабілізувалася і перебуває під контролем президента країни Садира Жапарова. В Баткенській області перебуває робоча група на чолі з першим віцепрем'єром Киргизстану Артемом Новіковим. Робоча група з моменту свого прибуття здійснила низку заходів з врегулювання конфлікту", - інформує пресслужба.

У відомстві зазначили, що створені з ініціативи урядів двох країн комісії з врегулювання збройного конфлікту в прикордонних районах обговорили причини і наслідки інциденту та підписали заяву про припинення збройного конфлікту, відведення особового складу та бойової техніки до місць постійної дислокації.

Нагадаємо, 29 квітня між військовими Киргизстану та Таджикистану на кордоні двох країн сталася перестрілка. Обидві сторони звинуватили одна одну в ескалації напруженості. Незважаючи на заяви влади про досягнення домовленостей щодо припинення вогню, очевидці на місцях повідомляли про стрілянину на кордоні Киргизстану та Таджикистану, про підпали і пожежі в селах Киргизстану і стягування військової техніки. За останніми даними міністерства охорони здоров'я Киргизстану, 13 осіб загинули і ще 134 були поранені. Даних з Таджикистану поки немає.