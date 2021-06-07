 Таджикистан мобілізує резервістів через ситуацію на кордоні з Афганістаном | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2021

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Новини

Таджикистан мобілізує резервістів через ситуацію на кордоні з Афганістаном

Міністерство оборони Таджикистану отримало доручення президента країни мобілізувати 20 тисяч резервістів для зміцнення кордону з Афганістаном. Понад тисячу афганських військових перейшли кордон під натиском талібів.

Афганські військові у провінції Бадахшан неподалік від кордону з Таджикистаном

Афганські військові у провінції Бадахшан неподалік від кордону з Таджикистаном

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон доручив у понеділок, 5 липня, міністру оборони республіки мобілізувати 20 тисяч військовослужбовців резерву для подальшого зміцнення кордону між Таджикистаном і Афганістаном. Як повідомила пресслужба президента Таджикистану, раніше цього дня Рахмон провів засідання Ради безпеки за участю керівників силових структур та правоохоронних органів. На засіданні було розглянуто питання безпеки в прикордонних районах та посилення охорони державного кордону у зв'язку із загостренням ситуації на кордоні з Афганістаном.

"З огляду на загострення політичної ситуації в регіонах на кордоні Афганістану і Таджикистану, глава держави доручив членам Ради безпеки республіки, керівникам силових структур, правоохоронних органів вжити конкретних заходів щодо забезпечення безпеки держави і нації на кордоні Таджикистану та Афганістану", - йдеться в повідомленні, цитує інформагенція "Інтерфакс". Було доручено з метою захисту державного кордону посилити потенціал охорони кордону та направити додаткові війська в необхідні райони.

На територію Таджикистану відступило понад тисячу афганських силовиків і військових

Раніше цього дня повідомлялося про перехід на територію Таджикистану в ніч на 5 липня понад тисячі афганських військових. Це сталося під натиском бойовиків радикального ісламістського руху "Талібан". У неділю ввечері на територію Таджикистану під натиском талібів відступили 94 афганських військових, а в суботу - ще понад 300.

Нагадаємо, виведення іноземного контингенту з Афганістану спричиняє побоювання щодо швидкого повернення до влади "Талібану". 29 червня Афганістан залишили останні німецькі військові. Місія Бундесверу в цій країни тривала майже 20 років.

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    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

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    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


DW.COM

В Афганістані таліби продовжують наступати

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