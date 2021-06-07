Таджикистан мобілізує резервістів через ситуацію на кордоні з Афганістаном

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон доручив у понеділок, 5 липня, міністру оборони республіки мобілізувати 20 тисяч військовослужбовців резерву для подальшого зміцнення кордону між Таджикистаном і Афганістаном. Як повідомила пресслужба президента Таджикистану, раніше цього дня Рахмон провів засідання Ради безпеки за участю керівників силових структур та правоохоронних органів. На засіданні було розглянуто питання безпеки в прикордонних районах та посилення охорони державного кордону у зв'язку із загостренням ситуації на кордоні з Афганістаном.

"З огляду на загострення політичної ситуації в регіонах на кордоні Афганістану і Таджикистану, глава держави доручив членам Ради безпеки республіки, керівникам силових структур, правоохоронних органів вжити конкретних заходів щодо забезпечення безпеки держави і нації на кордоні Таджикистану та Афганістану", - йдеться в повідомленні, цитує інформагенція "Інтерфакс". Було доручено з метою захисту державного кордону посилити потенціал охорони кордону та направити додаткові війська в необхідні райони.

На територію Таджикистану відступило понад тисячу афганських силовиків і військових

Раніше цього дня повідомлялося про перехід на територію Таджикистану в ніч на 5 липня понад тисячі афганських військових. Це сталося під натиском бойовиків радикального ісламістського руху "Талібан". У неділю ввечері на територію Таджикистану під натиском талібів відступили 94 афганських військових, а в суботу - ще понад 300.

Нагадаємо, виведення іноземного контингенту з Афганістану спричиняє побоювання щодо швидкого повернення до влади "Талібану". 29 червня Афганістан залишили останні німецькі військові. Місія Бундесверу в цій країни тривала майже 20 років.