Таджикистан і Киргизстан домовилися про повне припинення вогню на кордоні

Таджикистан та Киргизстан у суботу, 1 травня, повідомили про підписання протоколу про повне припинення вогню на прикордонній території. Відповідні заяви після зустрічі у Лейлекському районі Баткенської області Киргизстану поширили глави держкомітетів нацбезпеки Киргизстану Камчибек Ташиєв та Таджикистану Саймумін Ятимов, повідомляє інформагенція "Інтерфакс". Згідно з повідомленням, сторони також домовилиися про відведення військ з обох боків кордону до місць їхньої постійної дислокації.

Крім того, на рівні заступників міністрів внутрішніх справ Таджикистану та Киргизстану домовлено про створення спільних патрулів у зоні прикордонного конфлікту.

За словами представника комітету держбезпеки Киргизстану, на рівні урядових делегацій обох країн тривають переговори у Лейлекському районі про делімітацію та демаркацію кордону.

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Понад 40 загиблих внаслідок конфлікту

Нагадаємо, через неделімітовану ділянку кордону між місцевим населенням та прикордонниками Таджикистану і Киргизстану регулярно виникають сутички. 28 квітня таджицькі прикордонники нібито почали встановлювати на цій ділянці відеокамери, а прикордонники Киргизстану вимагали припинити такі дії. Виникла перестрілка, обидві сторони звинуватили одна одну в ескалації напруженості. Повідомлялося про десятки загиблих, головно - з боку Киргизстану.

Попри заяви влади обох країн від 29 квітня про досягнення домовленостей щодо деескалації, очевидці на місцях повідомляли про стрілянину на кордоні Киргизстану та Таджикистану, про підпали і пожежі в селах Киргизстану і стягування військової техніки.

За останніми даними, під час конфлікту з киргизського боку загинули 34 людини, з яких троє - військовослужбовці, загалом 173 особи постраждали. Жертвами конфлікту з боку Таджикистану, за даними ЗМІ, стали від 8 до 10 осіб, понад 90 поранені.

Як повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на комітет держбезпеки Киргизстану, загальна протяжність кордону країни з Таджикистаном становить 972 кілометри, з яких неузгодженою залишається ділянка у 375 кілометрів.