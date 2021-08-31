"Талібан" хоче дипломатичного визнання і грошей від Німеччини

Радикальний ісламістський рух "Талібан" розраховує встановити дипломатичні відносини з Німеччиною. Про це представник талібів Забіхула Муджахід заявив в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, опублікованому в ніч на неділю, 5 вересня.

"Ми хочемо щільних і офіційних дипломатичних відносин", - сказав він. Муджахід також додав, що таліби сподіваються на фінансову підтримку, гуманітарну допомогу та співробітництво в сферах охорони здоров'я, сільського господарства і освіти з боку ФРН та інших країн.

За словами Муджахіда, німці ще за часів Королівства Афганістан зробили для його країни багато доброго. "На жаль, вони потім приєдналися до американців. Але ми це зараз пробачили", - сказав речник, який може стати майбутнім міністром інформації в новому уряді Афганістану.

Глава МЗС ФРН допускає переговори з талібами

Нагадаємо, що 15 серпня бойовики "Талібану" увійшли в Кабул, а 3 вересня оголосили, що встановили контроль над усім Афганістаном.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) виступає за переговори з талібами і допускає фінансову допомогу для Афганістану за певних умов. Зокрема, якщо в країні буде сформовано уряд, що складається не тільки з талібів, там будуть дотримуватися права людини і Афганістан не стане "оплотом тероризму". "В Афганістані нова реальність, подобається нам це чи ні. І у нас більше немає часу зализувати рани", - заявив Маас 2 вересня.