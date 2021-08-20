Таліби стверджують, що встановили контроль над усім Афганістаном - ЗМІ

Радикальний ісламістський рух "Талібан" стверджує, що встановив контроль над всією територією Афганістану. Про це повідомило в п'ятницю, 3 вересня, агентство Reuters з посиланням на три джерела.

За їхніми даними, під владу талібів перейшла не підпорядкована раніше руху провінція Панджшер на півночі Афганістану. Аналогічну інформацію розповсюдила і турецька газета Yeni Safak з посиланням на свого кореспондента в регіоні.

Противники талібів заперечують заяви про взяття Панджшеру

Згодом колишній віцепрезидент Амрулла Салех, який є одним із лідерів опонентів талібів, спростував повідомлення про те, що він втік з країни. У відеокліпі, опублікованому журналістом ВВС у соцмережі Twitter, Салех визнав, що він та його послідовники опинилися у важкому становищі. "Опір триває і триватиме", - написав Салех у Twitter і додав, що захищає свій край.

Крім того, син Амрулли Салеха, Ебадулла Салех, заявив у текстовому повідомленні, що твердження про падіння Панджшера є хибним.

Представник Фронту національного опору Афганістану Алі Назарі також спростував повідомлення про те, що таліби встановили контроль над провінцією Панджшер, закликавши не вірити "пропаганді".

Таліби при владі і теракти в аеропорту Кабула

Як повідомлялося, бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" 15 серпня увійшли в Кабул. США, Німеччина та інші країни після того здійснювали евакуацію з Афганістану своїх громадян, а також афганців, які співпрацювали з ЄС, НАТО і міжнародними правозахисними і гуманітарними організаціями.

У районі аеропорту Кабула 26 серпня відбулися два теракти, в результаті яких загинули 13 американських військових і до 200 афганців. Відповідальність за вибухи взяло на себе угруповання "Ісламська держава в Хорасані". Безпілотник США 29 серпня завдав удару по автомобілю в районі кабульського аеропорту, в якому, імовірно, перебував смертник із вибухівкою. США 30 серпня останніми завершили виведення своїх військових з Афганістану.

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула Гелікоптери США евакуюють персонал посольства Американський військовий гелікоптер Chinook евакуює співробітників посольства США у Кабулі 15 серпня, невдовзі після того, як таліби увійшли до афганської столиці. Кілька гелікоптерів для евакуації своїх дипломатів доправила і Німеччина.

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула Обмежений доступ до аеропорту Водночас до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая 16 серпня та у наступні дні кинулись тисячі афганців, які, зокрема, співпрацювали з західними державами, у надії залишити Афганістан. На летовищі і навколо нього розгорнулася шокуюча людська драма.

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула Розпач і страх перед "Талібаном" У надії залишити Афганістан будь-якою ціною через страх переслідування талібами, сотні людей вибігали на злітні смуги і штурмували літаки. Це призвело до трагедії - люди падали з літаків, що злітали, або гинули у тисняві біля воріт аеропорту.

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула "Талібан" повертається два десятиліття потому Після двох десятиліть опору іноземним військам та урядовим підрозділам Афганістану, таліби легко захопили владу в країні, щойно США, Німеччина та інші країни коаліції вивели свої контингенти. Ці бойовики "Талібану" патрулюють на ринку в одному з районів Кабулу за кілька днів після захоплення міста.

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула Дістатись бодай Ташкента Люди, яким уможливили виліт, сідали на будь-який літак і летіли будь-куди, аби лише залишити Афганістан. Пасажири цього німецького військово-транспортного літака вилетіли до Ташкента. Більшість літаків з Кабула вилітають цими днями до узбецької столиці, а також до Дохи чи Ісламабаду. Там афганських біженців пересаджують на інші літаки, що прямують до кінцевого пункту призначення.

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула Допомога біженцям Афганські біженці, які прибувають на військову базу США Рамштайн, що у Німеччині, не мають взагалі нічого, бо залишали домівки поспіхом. Вони потребують їжі та речі першої необхідності. Військова база пропонує житло на перший час тисячам біженців з Афганістану.

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула Втомлені виснажливою втечею Багато з тих, кому вдалося вибратися з Афганістану, зізнаються, що мають двояке відчуття. З одного боку, вони щасливі, що перебувають у безпеці. З іншого - дуже тривожно за тих, хто не зможе вибратися із захопленої талібами країни. Ця родина була евакуйована з Кабула і прямує до управління у справах біженців у США.

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула Переслідування і зневага до прав за талібів Тривога тих, кому вдалось вибратись з Афганістану, небезпідставна. Чимало афганців, котрі співпрацювали з Заходом, а також журналістів таліби почали переслідувати у перші ж дні, як захопили владу - правозахисники повідомляють про позасудові страти. Жінки бояться, що їм доведеться ходити лише у бурках. Освіта та робота будуть для них також недоступні.

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула У відносній безпеці Ситуація в Афганістані не змінила намірів США - американський президент Джо Байден підтвердив, що 31 серпня Афганістан залишить останній американський солдат. На фото: американський морський піхотинець в аеропорту Кабула веде дитину до батьків. Поки американці в аеропорту, люди, що опинились там, почуваються відносно захищеними.

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула Кинуті напризволяще Утім, тисячі людей перебувають за межами летовища у надії потрапити туди, щоб вилетіти з Афганістану. Бути зараз поблизу - небезпечно. Але люди не йдуть звідти, навіть попри попередження про імовірні теракти з боку ісламістів. Тимчасовий повірений США в Афганістані визнав, що "без сумніву будуть" афганці з групи ризику, яких не вдасться вивезти з країни.

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула Після теракту На фото - знелюдніле місце кривавого теракту, що стався поблизу аеропорту Кабула 26 серпня. Загинули 13 вояків армії США і десятки цивільних афганців. Відповідальність за вибухи взяли на себе бойовики "Ісламської держави". Автор: Кевін Мертенс

