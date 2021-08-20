Лідер антиталібської коаліції Масуд відхилив ультиматум "Талібану"

Син одного з лідерів антирадянського опору в Афганістані 1980-х років Ахмада Шаха Масуда, Ахмад Масуд, який збирає в Панджшерській ущелині сили для опору талібів, відкинув ультиматум ісламістського руху "Талібан", який вимагав протягом чотирьох годин передати йому контроль над регіоном. Про це в неділю, 22 серпня, повідомив телеканал "Аль-Арабія".

Ахмад Масуд закликав сформувати широкий уряд національної єдності за участю талібів. При цьому він попередив, що війна буде "неминучою", якщо ісламісти відмовляться від діалогу, повідомив телеканал.

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"Ми протистояли Радянському Союзу, і ми зможемо протистояти "Талібану", - заявив Ахмад Масуд. Він зазначив, що, якщо будуть виконані умови для миру і безпеки в Афганістані, він готовий пробачити талібам вбивство 10 вересня 2001 року свого батька, легендарного керівника "Північного альянсу".

Ахмад Масуд готовий до переговорів з талібами

Того ж дня в телефонному інтерв'ю агентству Reuters Ахмад Масуд заявив, що сподівається провести з ісламістами мирні переговори, але його сили готові до бою. "Ми хочемо змусити талібів зрозуміти, що єдиний шлях вперед - це переговори. Ми не хочемо, щоб почалася війна, - підкреслив Масуд, зазначивши, що його прихильники готові боротися, якщо сили "Талібану" спробують вторгнутися в Панджшер. - Вони хочуть захищатися, вони хочуть боротися, вони хочуть протистояти будь-якому тоталітарному режиму".

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Панджшер на північний захід від Кабула залишається єдиним регіоном Афганістану, який не був захоплений "Талібаном". Там Ахмад Масуд зібрав залишки регулярної армії, спецназу, а також загони місцевого ополчення. Саме туди пішов з Кабула віце-президент країни Амрулла Салех, який після втечі президента Ашрафа Гані проголосив себе главою держави та закликав до збройного опору талібам.

Таліби вирушили на Панджшер

Тим часом рух "Талібан" у неділю оголосив, що його бійці вирушили до провінції Панджшер, щоби взяти її під контроль. "Сотні моджахедів... прямують до провінції Панджшер, щоби взяти її під контроль, оскільки місцева влада відмовилася мирно передати контроль", - йдеться в повідомленні на арабськомовному Twitter-екаунті руху.

У свою чергу, посол Росії в Афганістані Дмитро Жирнов заявив, що "Талібан" готовий вести переговори зі своїми опонентами в Панджшері і передав через нього лідерам опору послання. За словами посла, таліби сподіваються "знайти мирне вирішення ситуації, наприклад, шляхом політичної угоди". "Таліби не хочуть кровопролиття і готові до діалогу", - заявив Жирнов.