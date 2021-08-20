 Лідер антиталібської коаліції Масуд відхилив ультиматум ″Талібану″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2021

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Лідер антиталібської коаліції Масуд відхилив ультиматум "Талібану"

Ахмад Масуд, син легендарного лідера антирадянського опору Ахмада Шаха Масуда, відхилив вимогу талібів здати провінцію Панджшер. "Талібан" заявив, що сотні його бійців вирушили до провінції.

Ахмад Масуд

Ахмад Масуд (фото з архіву)

Син одного з лідерів антирадянського опору в Афганістані 1980-х років Ахмада Шаха Масуда, Ахмад Масуд, який збирає в Панджшерській ущелині сили для опору талібів, відкинув ультиматум ісламістського руху "Талібан", який вимагав протягом чотирьох годин передати йому контроль над регіоном. Про це в неділю, 22 серпня, повідомив телеканал "Аль-Арабія".

Ахмад Масуд закликав сформувати широкий уряд національної єдності за участю талібів. При цьому він попередив, що війна буде "неминучою", якщо ісламісти відмовляться від діалогу, повідомив телеканал.

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"Ми протистояли Радянському Союзу, і ми зможемо протистояти "Талібану", - заявив Ахмад Масуд. Він зазначив, що, якщо будуть виконані умови для миру і безпеки в Афганістані, він готовий пробачити талібам вбивство 10 вересня 2001 року свого батька, легендарного керівника "Північного альянсу".

Ахмад Масуд готовий до переговорів з талібами

Того ж дня в телефонному інтерв'ю агентству Reuters Ахмад Масуд заявив, що сподівається провести з ісламістами мирні переговори, але його сили готові до бою. "Ми хочемо змусити талібів зрозуміти, що єдиний шлях вперед - це переговори. Ми не хочемо, щоб почалася війна, - підкреслив Масуд, зазначивши, що його прихильники готові боротися, якщо сили "Талібану" спробують вторгнутися в Панджшер. - Вони хочуть захищатися, вони хочуть боротися, вони хочуть протистояти будь-якому тоталітарному режиму".

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Панджшер на північний захід від Кабула залишається єдиним регіоном Афганістану, який не був захоплений "Талібаном". Там Ахмад Масуд зібрав залишки регулярної армії, спецназу, а також загони місцевого ополчення. Саме туди пішов з Кабула віце-президент країни Амрулла Салех, який після втечі президента Ашрафа Гані проголосив себе главою держави та закликав до збройного опору талібам.

Таліби вирушили на Панджшер

Тим часом рух "Талібан" у неділю оголосив, що його бійці вирушили до провінції Панджшер, щоби взяти її під контроль. "Сотні моджахедів... прямують до провінції Панджшер, щоби взяти її під контроль, оскільки місцева влада відмовилася мирно передати контроль", - йдеться в повідомленні на арабськомовному Twitter-екаунті руху.

У свою чергу, посол Росії в Афганістані Дмитро Жирнов заявив, що "Талібан" готовий вести переговори зі своїми опонентами в Панджшері і передав через нього лідерам опору послання. За словами посла, таліби сподіваються "знайти мирне вирішення ситуації, наприклад, шляхом політичної угоди". "Таліби не хочуть кровопролиття і готові до діалогу", - заявив Жирнов.

  • Бойовики Талібан у президентському палаці в Кабулі

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Кабул здався талібам без бою

    Захопивши один за одним усі великі міста в Афганістані, бойовики "Талібану" 15 серпня взяли Кабул. Перед цим вони заявили, що не штурмуватимуть місто й візьмуть його "мирним шляхом". Глава МВС Афганістану оголосив, що столиця буде передана талібам мирно. Бойовики угруповання зайняли президентський палац у Кабулі для підготовки до зміни влади.

  • Таліби після взяття Джалалабада

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Великі міста в руках талібів

    Джалалабад і Мазарі-Шаріф - два останні міста, які таліби захопили перед взяттям Кабула. Джалалабад здався "Талібану" без бою, Мазарі-Шаріф, де були зосереджені ключові сили, які мали чинити опір талібам, теж здався практично без бою. Його швидке захоплення стало несподіванкою і для Заходу, і для афганського уряду. На знімку - таліби після взяття Джалалабада.

  • Президент Афганістану Гані втік з країни

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Президент Афганістану Гані втік з країни

    За кілька годин після захоплення Кабула талібами президент Афганістану Ашраф Гані полишив країну. У соцмережі Facebook він написав, що виїхав, "щоб уникнути кровопролиття". За деякими даними, Гані міг вирушити до Оману. В афганських соцмережах його називають боягузом і звинувачують у тій ситуації, що нині склалась у країні.

  • В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Після захоплення Кабула бойовиками "Талібану" в столиці запанував хаос: сотні людей у паніці кинулися в аеропорт, сподіваючись вилетіти з країни. На відеозаписах і фотографіях, викладених у соцмережах в понеділок, 16 серпня, і напередодні, видно, як люди деруться по гвинтових сходах, намагаючись залізти на літаки.

  • Транспортні літаки Бундесверу перед вильотом до Афганістану

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Бундесвер терміново евакуює "тих, хто потребує захисту"

    Багато країн тепер намагаються якомога швидше евакуювати співробітників своїх дипломатичних представництв і найнятих на місці працівників дипмісій разом з родинами. До Кабула вилетіли транспортні літаки Бундесверу, щоб "доставити з Афганістану в безпечне місце тих, хто потребують захисту". На фото - літаки перед відльотом до Афганістану з аеродрому Вунсторф поблизу Ганновера 15 серпня.

  • Військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Британців з Афганістану евакуйовують військові

    Для допомоги в евакуації британських громадян з Афганістану до країни прибули 600 військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії.

  • Таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Стрімкий наступ "Талібану" по всій країні

    Застереження, що виведення іноземних військ з Афганістану стане поштовхом до спроби "Талібану" захопити владу, виявилися правильними. Військові зіткнення між талібами і афганськими силами безпеки спалахнули по всій країні. Бої точились у більшості регіонів, у тому числі, із застосуванням важкого озброєння. На фото - таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз.

  • Родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Побоюючись помсти талібів

    Афганці, котрі співпрацювали з міжнародними силами НАТО, особливо побоюються помсти талібів. Наступ "Талібану" змушував їх бігти разом з родинами - іноді через лінію фронту. Десятки країн закликали ісламістів, які захопили владу в Афганістані, безперешкодно випустити з країни як іноземців, так і афганців. На фото - родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат.

  • Навчання в школі для дівчат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Що чекає на жінок після приходу до влади талібів?

    "Талібан" має намір відновити "Ісламський емірат Афганістан" - так вони називали країну, котра перебувала під їхнім контролем з 1996 до 2001 року. Вкрай консервативні погляди талібів вселяють багатьом побоювання, що тепер Афганістан знову повернеться до жорстких форм шаріату, як це було в 1990-ті роки. Багато хто побоюється, що таліби позбавлять громадянських прав у першу чергу жінок і дітей.

  • Президент США Джо Байден

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    США залишили Афганістан після майже 20 років перебування там

    США вирішили піти з Афганістану через майже 20 років після початку військової операції в цій країні. Джо Байден оголосив, що виведення військ завершиться до 11 вересня - 20-ї річниці терактів у Нью-Йорку й Вашингтоні. Війська з Афганістану вирішили вивести й інші країни НАТО. Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість жителів США та Німеччини підтримали виведення військ з Афганістану.

  • Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Чимало західних експертів переконані в тому, що рішення США й НАТО про виведення військ з Афганістану було передчасним. В афганських урядових військах багато хто вважає, що війська міжнародної коаліції не повинні були йти з країни, залишивши їх віч-на-віч з ісламістами. На знімку - військовослужбовці Бундесверу залишають військовий табір у Файзабаді.

  • Бойовики Талібану піднімають свій прапор перед будівлею губернатора провінції Газні

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Провал місії США й НАТО в Афганістані

    Швидке захоплення Афганістану талібами стало шоком для всього світу й свідченням провалу майже 20-річної місії США й НАТО, метою якої була побудова в країні сучасної прозахідної держави. Яке майбутнє тепер слід очікувати цій країні?

    Автор: Марина Барановська


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