 Евакуйована з Афганістану жінка народила в американському літаку дитину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2021

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Евакуйована з Афганістану жінка народила в американському літаку дитину

Евакуйована афганська жінка народила дитину на борту американського військового літака, що прибув до авіабази Рамштайн у Німеччині.

Породілля біля літака на авіабазі Рамштайн

Породілля біля літака на авіабазі Рамштайн

Евакуйована з Афганістану жінка народила дівчинку на борту американського військового літака невдовзі після його приземлення на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Про це в неділю, 22 серпня, повідомили в Twitter військово-повітряні сили США.

Перейми в жінки почалися під час перельоту з іншої авіабази на Близькому Сході. Через ускладнення під час пологів командир літака ухвалив рішення знизитися, щоб збільшити тиск повітря на борту. Цей маневр допоміг стабілізувати ситуацію та врятувати життя жінки.

Одразу після приземлення в Німеччині американські військові медики допомогли жінці народити просто у вантажному відділенні літака. Матір та новонароджену дівчинку перевезли до найближчої лікарні, вони в доброму стані, повідомили ВПС США.

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Нагадаємо, що після захоплення влади в Афганістані ісламістським рухом "Талібан" почалася евакуація з Кабула іноземців та афганців, які допомагали міжнародному контингенту. З 14 серпня лише США евакуювали з країни 17 тисяч осіб, зокрема 2500 американців. 1150 осіб американці евакуювали до авіабази Рамштайн, звідки їх пізніше доправлять до США.

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Німецькі військові евакуюють людей з Кабула в Ташкент. Тим часом в армії США кажуть, що мають достатньо літаків, аби вивозити 5-9 тисяч людей на день. Глави МЗС G7 закликають талібів випускати людей з країни.

Ein Transportflugzeug vom Typ Airbus A400M der Luftwaffe startet am Morgen auf dem Fliegerhorst Wunstorf in der Region Hannover. Angesichts des rasanten Vormarschs der Taliban in Afghanistan beginnt die Bundeswehr mit der Evakuierung deutscher Staatsbürger und afghanischer Ortskräfte aus Kabul.

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Німецькі громадяни та інші іноземці можуть порівняно легко дістатися аеропорту в Кабулі, оскільки таліби пропускають їх. Уряд ФРН з партнерами займається організацією доправлення в аеропорт і місцевого персоналу.

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