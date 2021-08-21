Евакуйована з Афганістану жінка народила в американському літаку дитину

Евакуйована з Афганістану жінка народила дівчинку на борту американського військового літака невдовзі після його приземлення на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Про це в неділю, 22 серпня, повідомили в Twitter військово-повітряні сили США.

Перейми в жінки почалися під час перельоту з іншої авіабази на Близькому Сході. Через ускладнення під час пологів командир літака ухвалив рішення знизитися, щоб збільшити тиск повітря на борту. Цей маневр допоміг стабілізувати ситуацію та врятувати життя жінки.

Одразу після приземлення в Німеччині американські військові медики допомогли жінці народити просто у вантажному відділенні літака. Матір та новонароджену дівчинку перевезли до найближчої лікарні, вони в доброму стані, повідомили ВПС США.

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Нагадаємо, що після захоплення влади в Афганістані ісламістським рухом "Талібан" почалася евакуація з Кабула іноземців та афганців, які допомагали міжнародному контингенту. З 14 серпня лише США евакуювали з країни 17 тисяч осіб, зокрема 2500 американців. 1150 осіб американці евакуювали до авіабази Рамштайн, звідки їх пізніше доправлять до США.