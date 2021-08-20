Евакуація з Афганістану: США залучать комерційні літаки

Адміністрація президента США Джо Байдена заявила в неділю, 22 серпня, що для перевезення евакуйованих з Афганістану людей будуть залучені комерційні літаки.

За словами речника Пентагона, 18 літаків, які належать, зокрема, таким американським авіакомпаніям, як United, American Airlines та Delta, не літатимуть до Кабула, а будуть використані для подальшого перевезення з проміжних пунктів вже евакуйованих з Афганістану людей.

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Цей крок свідчить про труднощі, з якими США зіштовнулися під час евакуції американців та афганських союзників з Кабула. США втретє в своїй історії застосовують "цивільний резервний авіафлот": уперше комерційні літаки залучали під час війни в Перській затоці (у 1990-1991 роках), а вдруге під час вторгення до Іраку (у 2002-2003 роках). У Пентагоні вважають, що цей захід не вплине на комерційну діяльність авіакомпаній.

Нагадаємо, що аеропорт Кабула залишається під контролем 5800 військових США та їхніх союзників. Біля аеропорту скупчилися тисячі людей, які хочуть залишити Афганістан, владу в якому захопив ісламістський рух "Талібан". Міністерство оборони Великобританії 22 серпня повідомило про загибель щонайменше семи афганців у натовпі в аеропорту Кабула.