Афганістан: опір талібам в Панджшерській ущелині

Майже тиждень як радикальне ісламістське угруповання "Талібан" контролює владу в Афганістані. Але в розташованій за 150 кілометрів на північний схід від Кабула Панджшерській ущелині готуються чинити опір талібам. Саме там переховується віцепрезидент поваленого уряду країни Амрулла Салех, а також колишній міністр оборони Бісмілла Мохаммаді. Салех висловлює претензії на президентство, адже президент Ашраф Гані втік з країни та перебуває зараз в Об'єднаних Арабських Еміратах. У своєму Twitter Салех написав: "Я ніколи і за жодних обставин не прогнуся перед терористами-талібами. Я ніколи не зраджу душу і спадок мого героя Ахмада Шаха Масуда, командира, легенди та провідника".

Панджшерська ущелина ("Панджшер" означає "п'ять левів") - це долина, яка неодноразово відігравала вирішальну роль у новітній військовій історії Афганістану, адже вона географічно фактично відрізана від решти країни. Доступ до неї можливий лише через вузький прохід у горах, створений річкою Панджшер. У військовому плані цей прохід можна легко захистити. Більшість зі 150 тисяч жителів долини є етнічними таджиками, тоді як більшість талібів належать до народності пуштунів. Крім того, долина відома своїми смарагдами, за рахунок яких у минулому фінансувався опір проти тієї чи іншої влади. До нинішнього захоплення влади талібами однойменна провінція Панджшер неодноразово вимагала автономії від центрального уряду Афганістану.

Читайте також: Здалися без бою: чому афганська армія поступилася талібам

Історія опору в Панджшері

Панджшерській ущелині вдалося встояти як під час окупації з боку Радянського Союзу (1980-1985 роки), так і у перший період правління "Талібану" (1996-2001 роки). Під час правління в Кабулі демократичного уряду, підтримуваного НАТО (2001-2021 роки), це був один із найбільш безпечних регіонів країни.

Історія такої самостійності Панджшерської ущелини тісно пов'язана з харизматичним та відомим на весь Афганістан Ахмадом Шахом Масудом, який також був ментором поваленого віцепрезидента Шаха, який зараз переховується в долині. Ахмад Шах народився в цьому регіоні у 1953 році. У 1979 році він під позивним "Масуд" ("щасливий") приєднався до моджахедів - руху опору тодішньому комуністичному уряду Афганістану та СРСР, який його підтримував. Він став одним із найвпливовіших військових командирів моджахедів у країні. Слова, які йому приписують, разом із його підписом досі можна побачити на численних плакатах в Панджшерській ущелині: "Залежність - це ганьба".

Читайте також: Таліби склали чорний список прихильників колишньої влади - ЗМІ

"Північний альянс" проти талібів

Після виведення радянських військ 1989 року в Афганістані розпочалася громадянська війна, в якій зрештою переміг "Талібан". Утім, Масуду разом із його "Об'єднаним фронтом" (або "Північним альянсом") вдалося втримати контроль не лише над Панджшерською ущелиною, але й над усім північним сходом Афганістану аж до кордону з Китаєм та Таджикистаном.

Масуд, так само як і таліби, був послідовником консервативного ісламу, але намагався вибудувати демократичні інституції та особисто відстоював переконання, що жінки в суспільстві повинні зайняти місце на рівні з чоловіками. Його метою був об'єднаний Афганістан, де етнічні та релігійні кордони є більш розмитими. Утім, правозахисна організація Human Rights Watch закидала загонам Масуда кричущі порушення прав людини під час боїв за Кабул в роки громадянської війни.

Ахмад Шах Масуд, 1986 рік

2001 року Масуда вбили. Обидва нападники видали себе за журналістів, у їхній камері була схована бомба. Вважається, що вони діяли за наказом ватажка терористичної групи "Аль-Каїда" Усами Бен Ладена, який хотів вислужитися перед талібами за те, що вони надали "Аль-Каїді" прихисток в Афганістані. З території країни Бен Ладен організував терористичні напади 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку, США.

Читайте також: Найгірші очікування афганських жінок після приходу талібів

Новий осередок опору?

Тепер у регіоні формується новий опір. Ахмад Масуд, син легендарного командира Масуда, дуже схожий ззовні та поведінкою на свого батька, командує бойовим осередком у Панджшерській ущелині та спільно з біглим віцепрезидентом Салехом заявив, що не стане прогинатися під "Талібан". У соцмережі Twitter можна побачити фото їхньої спільної зустрічі. Схоже, Салех та Масуд хочуть організувати спільний рух опору. Вже в квітні 2021 року, коли США уклали угоду з талібами, жителі Панджшеру були обурені та почали відроджувати наявні там колись бойові загони, як свідчить репортаж швейцарської газети NZZ.

Вбитий США ватажок "Аль-Каїди" Усама Бен Ладен

Житель Панджшерської ущелини, який не захотів називати свого імені, в розмові з інформагенцією AFP сказав: "Ми не дозволимо талібам зайти в Панджшер. Ми боротимемося проти них щосили".

Читайте також: Афганістан: на яких умовах Росія простягне руку талібам

Туманне майбутнє

Утім, наскільки сильним є опір насправді, поки що абсолютно незрозуміло, як невідомо й те, як реагуватиме на опір "Талібан". Експерт з Південної Азії Центру Вілсона в США Майкл Кугельман у розмові з DW сказав: "Якщо вірити словам талібів, то Панджшер мав би бути в безпеці, адже війна в Афганістані (згідно з заявою "Талібану". - Ред.) минула. Таліби пообіцяли більше не застосовувати насильства, що мало б означати, що вони залишать у спокої території, які не взяли під свій контроль".

Водночас експерт каже, що лише час покаже, як розвиватиметься ситуація насправді: "Якщо у регіоні сформується організований військовий опір, то я не виключаю, що "Талібан" проти нього боротиметься. І якщо це станеться, то таліби швидко й легко переможуть".

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Кабул здався талібам без бою Захопивши один за одним усі великі міста в Афганістані, бойовики "Талібану" 15 серпня взяли Кабул. Перед цим вони заявили, що не штурмуватимуть місто й візьмуть його "мирним шляхом". Глава МВС Афганістану оголосив, що столиця буде передана талібам мирно. Бойовики угруповання зайняли президентський палац у Кабулі для підготовки до зміни влади.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Великі міста в руках талібів Джалалабад і Мазарі-Шаріф - два останні міста, які таліби захопили перед взяттям Кабула. Джалалабад здався "Талібану" без бою, Мазарі-Шаріф, де були зосереджені ключові сили, які мали чинити опір талібам, теж здався практично без бою. Його швидке захоплення стало несподіванкою і для Заходу, і для афганського уряду. На знімку - таліби після взяття Джалалабада.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Президент Афганістану Гані втік з країни За кілька годин після захоплення Кабула талібами президент Афганістану Ашраф Гані полишив країну. У соцмережі Facebook він написав, що виїхав, "щоб уникнути кровопролиття". За деякими даними, Гані міг вирушити до Оману. В афганських соцмережах його називають боягузом і звинувачують у тій ситуації, що нині склалась у країні.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки Після захоплення Кабула бойовиками "Талібану" в столиці запанував хаос: сотні людей у паніці кинулися в аеропорт, сподіваючись вилетіти з країни. На відеозаписах і фотографіях, викладених у соцмережах в понеділок, 16 серпня, і напередодні, видно, як люди деруться по гвинтових сходах, намагаючись залізти на літаки.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Бундесвер терміново евакуює "тих, хто потребує захисту" Багато країн тепер намагаються якомога швидше евакуювати співробітників своїх дипломатичних представництв і найнятих на місці працівників дипмісій разом з родинами. До Кабула вилетіли транспортні літаки Бундесверу, щоб "доставити з Афганістану в безпечне місце тих, хто потребують захисту". На фото - літаки перед відльотом до Афганістану з аеродрому Вунсторф поблизу Ганновера 15 серпня.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Британців з Афганістану евакуйовують військові Для допомоги в евакуації британських громадян з Афганістану до країни прибули 600 військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Стрімкий наступ "Талібану" по всій країні Застереження, що виведення іноземних військ з Афганістану стане поштовхом до спроби "Талібану" захопити владу, виявилися правильними. Військові зіткнення між талібами і афганськими силами безпеки спалахнули по всій країні. Бої точились у більшості регіонів, у тому числі, із застосуванням важкого озброєння. На фото - таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Побоюючись помсти талібів Афганці, котрі співпрацювали з міжнародними силами НАТО, особливо побоюються помсти талібів. Наступ "Талібану" змушував їх бігти разом з родинами - іноді через лінію фронту. Десятки країн закликали ісламістів, які захопили владу в Афганістані, безперешкодно випустити з країни як іноземців, так і афганців. На фото - родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Що чекає на жінок після приходу до влади талібів? "Талібан" має намір відновити "Ісламський емірат Афганістан" - так вони називали країну, котра перебувала під їхнім контролем з 1996 до 2001 року. Вкрай консервативні погляди талібів вселяють багатьом побоювання, що тепер Афганістан знову повернеться до жорстких форм шаріату, як це було в 1990-ті роки. Багато хто побоюється, що таліби позбавлять громадянських прав у першу чергу жінок і дітей.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? США залишили Афганістан після майже 20 років перебування там США вирішили піти з Афганістану через майже 20 років після початку військової операції в цій країні. Джо Байден оголосив, що виведення військ завершиться до 11 вересня - 20-ї річниці терактів у Нью-Йорку й Вашингтоні. Війська з Афганістану вирішили вивести й інші країни НАТО. Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість жителів США та Німеччини підтримали виведення військ з Афганістану.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану? Чимало західних експертів переконані в тому, що рішення США й НАТО про виведення військ з Афганістану було передчасним. В афганських урядових військах багато хто вважає, що війська міжнародної коаліції не повинні були йти з країни, залишивши їх віч-на-віч з ісламістами. На знімку - військовослужбовці Бундесверу залишають військовий табір у Файзабаді.

Афганістан належить талібам: що буде з країною? Провал місії США й НАТО в Афганістані Швидке захоплення Афганістану талібами стало шоком для всього світу й свідченням провалу майже 20-річної місії США й НАТО, метою якої була побудова в країні сучасної прозахідної держави. Яке майбутнє тепер слід очікувати цій країні? Автор: Марина Барановська

