Афганістан: опір талібам в Панджшерській ущелині

"Талібан" швидко захопив владу в Афганістані, майже ніде в країні таліби не зустріли серйозного опору. Але він формується у Панджшерській ущелині.
Майже тиждень як радикальне ісламістське угруповання "Талібан" контролює владу в Афганістані. Але в розташованій за 150 кілометрів на північний схід від Кабула Панджшерській ущелині готуються чинити опір талібам. Саме там переховується віцепрезидент поваленого уряду країни Амрулла Салех, а також колишній міністр оборони Бісмілла Мохаммаді. Салех висловлює претензії на президентство, адже президент Ашраф Гані втік з країни та перебуває зараз в Об'єднаних Арабських Еміратах. У своєму Twitter Салех написав: "Я ніколи і за жодних обставин не прогнуся перед терористами-талібами. Я ніколи не зраджу душу і спадок мого героя Ахмада Шаха Масуда, командира, легенди та провідника".
Панджшерська ущелина ("Панджшер" означає "п'ять левів") - це долина, яка неодноразово відігравала вирішальну роль у новітній військовій історії Афганістану, адже вона географічно фактично відрізана від решти країни. Доступ до неї можливий лише через вузький прохід у горах, створений річкою Панджшер. У військовому плані цей прохід можна легко захистити. Більшість зі 150 тисяч жителів долини є етнічними таджиками, тоді як більшість талібів належать до народності пуштунів. Крім того, долина відома своїми смарагдами, за рахунок яких у минулому фінансувався опір проти тієї чи іншої влади. До нинішнього захоплення влади талібами однойменна провінція Панджшер неодноразово вимагала автономії від центрального уряду Афганістану.
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Панджшерській ущелині вдалося встояти як під час окупації з боку Радянського Союзу (1980-1985 роки), так і у перший період правління "Талібану" (1996-2001 роки). Під час правління в Кабулі демократичного уряду, підтримуваного НАТО (2001-2021 роки), це був один із найбільш безпечних регіонів країни.
Історія такої самостійності Панджшерської ущелини тісно пов'язана з харизматичним та відомим на весь Афганістан Ахмадом Шахом Масудом, який також був ментором поваленого віцепрезидента Шаха, який зараз переховується в долині. Ахмад Шах народився в цьому регіоні у 1953 році. У 1979 році він під позивним "Масуд" ("щасливий") приєднався до моджахедів - руху опору тодішньому комуністичному уряду Афганістану та СРСР, який його підтримував. Він став одним із найвпливовіших військових командирів моджахедів у країні. Слова, які йому приписують, разом із його підписом досі можна побачити на численних плакатах в Панджшерській ущелині: "Залежність - це ганьба".
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Після виведення радянських військ 1989 року в Афганістані розпочалася громадянська війна, в якій зрештою переміг "Талібан". Утім, Масуду разом із його "Об'єднаним фронтом" (або "Північним альянсом") вдалося втримати контроль не лише над Панджшерською ущелиною, але й над усім північним сходом Афганістану аж до кордону з Китаєм та Таджикистаном.
Масуд, так само як і таліби, був послідовником консервативного ісламу, але намагався вибудувати демократичні інституції та особисто відстоював переконання, що жінки в суспільстві повинні зайняти місце на рівні з чоловіками. Його метою був об'єднаний Афганістан, де етнічні та релігійні кордони є більш розмитими. Утім, правозахисна організація Human Rights Watch закидала загонам Масуда кричущі порушення прав людини під час боїв за Кабул в роки громадянської війни.
2001 року Масуда вбили. Обидва нападники видали себе за журналістів, у їхній камері була схована бомба. Вважається, що вони діяли за наказом ватажка терористичної групи "Аль-Каїда" Усами Бен Ладена, який хотів вислужитися перед талібами за те, що вони надали "Аль-Каїді" прихисток в Афганістані. З території країни Бен Ладен організував терористичні напади 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку, США.
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Тепер у регіоні формується новий опір. Ахмад Масуд, син легендарного командира Масуда, дуже схожий ззовні та поведінкою на свого батька, командує бойовим осередком у Панджшерській ущелині та спільно з біглим віцепрезидентом Салехом заявив, що не стане прогинатися під "Талібан". У соцмережі Twitter можна побачити фото їхньої спільної зустрічі. Схоже, Салех та Масуд хочуть організувати спільний рух опору. Вже в квітні 2021 року, коли США уклали угоду з талібами, жителі Панджшеру були обурені та почали відроджувати наявні там колись бойові загони, як свідчить репортаж швейцарської газети NZZ.
Житель Панджшерської ущелини, який не захотів називати свого імені, в розмові з інформагенцією AFP сказав: "Ми не дозволимо талібам зайти в Панджшер. Ми боротимемося проти них щосили".
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Утім, наскільки сильним є опір насправді, поки що абсолютно незрозуміло, як невідомо й те, як реагуватиме на опір "Талібан". Експерт з Південної Азії Центру Вілсона в США Майкл Кугельман у розмові з DW сказав: "Якщо вірити словам талібів, то Панджшер мав би бути в безпеці, адже війна в Афганістані (згідно з заявою "Талібану". - Ред.) минула. Таліби пообіцяли більше не застосовувати насильства, що мало б означати, що вони залишать у спокої території, які не взяли під свій контроль".
Водночас експерт каже, що лише час покаже, як розвиватиметься ситуація насправді: "Якщо у регіоні сформується організований військовий опір, то я не виключаю, що "Талібан" проти нього боротиметься. І якщо це станеться, то таліби швидко й легко переможуть".