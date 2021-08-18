Афганістан: на яких умовах Росія простягне руку талібам

На зміну влади в Афганістані Росія, на відміну від Заходу, реагує спокійно. Москва готова співпрацювати з талібами, але на певних умовах. Одна з них - безпека Центральної Азії.
"Ми не переживаємо". Слова спецпредставника президента Росії з питань Афганістану Заміра Кабулова описують реакцію Москви на зміну влади в Афганістані. Виступаючи на телеканалі "Росія-1" в неділю, 15 серпня, дипломат пояснив це тим, що у Москви "хороші відносини" як з уже колишньою афганською владою, так і з талібами, чия організація визнана в РФ терористичною і заборонена.
У той час, коли Захід шокований темпом просування "Талібану" і намагається в поспіху евакуювати тисячі своїх громадян і афганських помічників з аеропорту Кабула, Росія поводиться підкреслено стримано. Посольство РФ в афганській столиці - одне з небагатьох, які продовжують працювати. Посол РФ Дмитро Жирнов в інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви" в понеділок, 16 серпня, позитивно відгукувався про талібів. Говорячи про переговори про безпеку посольства, дипломат назвав їхній підхід "хорошим, позитивним, діловим".
Москва виявилася краще за Захід підготовлена до захоплення влади талібами? "Росія справді краще за інших підготувалася", - сказав у бесіді з DW фахівець з Афганістану, професор Вищої школи економіки та головний науковий співробітник Московського державного інституту міжнародних відносин (МДІМВ) Андрій Казанцев.
За його словами, на військово-політичному рівні Москва дала зрозуміти, що, з огляду на радянський досвід, не збирається вводити війська в Афганістан. Водночас РФ готується захищати кордони країн Центральної Азії, деякі з яких, зокрема - Таджикистан, пов'язані з нею по лінії Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). "Для цього проводилися навчання, відпрацьовано багато різних сценаріїв того, як не допустити просочування окремих терористичних груп через кордони", - каже Казанцев. У вівторок, 17 серпня, Росія почала нові навчання в Таджикистані - країні, в якій розташована військова база РФ. Це вже треті навчання російських військових в регіоні за останні тижні. Таджикистан має найдовший кордон з Афганістаном серед пострадянських країн - понад 1300 кілометрів.
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У свою чергу російське МЗС, за словами Казанцева, працює над тим, щоб "ситуація не дійшла до застосування зброї для захисту країн Центральної Азії", а також займається узгодженням з "важливими регіональними гравцями - Китаєм, Іраном, Пакистаном і Індією". За його словами, дипломатичні контакти важливі й у зв'язку з ризиком "нової громадянської війни" в Афганістані, в яку можуть бути залучені і країни Центральної Азії, а з ними - Росія.
Полковник Бундесверу у відставці, експерт берлінського фонду "Наука і політика" Вольфґанґ Ріхтер (Wolfgang Richter) в інтерв'ю DW пояснив зовнішній спокій Росії тим, що вона "ніколи не поділяла ілюзію" Заходу про те, що в Афганістані можлива побудова держави, частиною якої були б демократія і права жінок. За його словами, на Заході склалося враження, що Москва шукала контактів з "Талібаном" і намагалася домогтися його благовоління. Контакти були на різних рівнях, включаючи прийом талібів у Москві в липні.
Проте Ріхтер не вірить, що Москва "може розслабитися". Експерт вважає, що Росія дотримуватиметься "подвійної стратегії" щодо нової ситуації в Афганістані - намагатися домовитися з талібами про непідтримку терористичної організації "Аль-Каїда" в Центральній Азії і одночасно надавати підтримку Таджикистану та іншим республікам регіону, якщо виникнуть зіткнення на кордоні. За словами Ріхтера, ключовим питанням для Росії буде те, чи обмежаться таліби створенням "національного проєкту ісламського халіфату" або співпрацюватимуть з "ісламістсько-джихадистськими силами, які переслідують цілі за межами регіону, як це було 20 років тому".
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Домовитися з "Талібаном" Росії буде непросто, сказав в бесіді з DW керівник Центру вивчення афганської політики Андрій Серенко. Він вважає завищеними надії російських дипломатів на те, що "Талібан" боротиметься зі структурами "Ісламської держави" (ІД) і "Аль-Каїди" на території Афганістану. "Грань між талібами та ІДІЛ в Афганістані розпливчаста", - вважає Серенко.
Друга складність, як вважає експерт, полягає в тому, що "Талібан" є забороненою на території РФ організацією. "Для Москви буде непросто пояснити, чому, коли таліби бігали по горах, вони були страшні, а тепер їх можна не боятися", - каже Серенко. Експерт оцінює позитивні висловлювання російських дипломатів про талібів "підготовкою до визнання, ухвалення політичного рішення". Він прогнозує, що таке рішення Москва може ухвалити узгоджено й спільно з Китаєм.
Андрій Казанцев називає нинішній статус "Талібану" в Росії "анахронізмом", він нагадує, що їх уже приймали в Москві, і каже, що "давно пора технічно скасувати це рішення, виключити "Талібан" зі списку терористичних організацій". Водночас експерт вважає, що це можливо тільки в зв'язці з визнанням уряду талібів. Казанцев вважає, що для цього Росія може висунути умови: "Офіційні гарантії ненападу "Талібану" на країни Центральної Азії, і, можливо, непідтримки якихось терористичних структур, пов'язаних з Росією".
Берлінський експерт Вольфґанґ Ріхтер вважає, що Росія не поспішатиме з визнанням талібів і рішення залежатиме від того, чи не повернеться "Талібан" до методів "середньовічного жорстокого правління". Ріхтер очікує, що Москва скоріше піде на більш низький рівень дипломатичного співробітництва, ніж повноцінне визнання. Спецпредставник президента Кабулов сказав в ефірі каналу "Росія-24", що виключення талібів зі списку терористів в Росії можливо тільки після того, як це станеться на рівні Ради Безпеки ООН. А для цього, за його словами, таліби повинні показати, що ведуть себе "цивілізовано".
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Нарешті, говорячи про реакцію в Москві на події в Афганістані, не можна не згадати і про репутаційний аспект в Росії, у якої своя афганська травма. Перемога талібів, яку західні ЗМІ описують як історичну поразку Заходу, викликала в Москві змішану реакцію, каже Андрій Казанцев. За його словами, до відчуття того, що для Заходу це "другий В'єтнам", домішується "тривога, бо це може стати надихаючим прикладом для ісламістських груп по всьому світу" і викликати хвилю міграції.
На це вказує і Андрій Серенко: "Поява таджицького або російського "Талібану" як моделі дуже реальна". За його словами, зароджується новий міф, боротися з яким поки ніхто не готовий.