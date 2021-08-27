США вперше провели переговори з талібами після захоплення ними влади

Офіційні представники США й радикального ісламістського руху "Талібан" провели перші прямі переговори після того, як таліби захопили владу в Афганістані, а Сполучені Штати вивелисвої війська з цієї країни в серпні цього року. Перемовини відбулися в столиці Катару - місті Доха, 9 і 10 жовтня.

У Держдепі США за підсумками переговорів зустріч назвали "щирою і професійною". Речник Державного департаменту Нед Прайс у своїй заяві зазначив, що на зустрічі обговорили, зокрема, питання терористичної загрози, а також можливості для громадян США, Афганістану й інших держав безпечно виїхати з країни. Крім того, у Держдепі вкотре додали, що Вашингтон оцінюватиме діяльність талібів за їхніми діями, а не обіцянками.

Натомість "Талібан" заявив, що переговори "відбулися добре", цитує представників ісламістського руху агенція Associated Press. У "Талібані" відзначили, що Сполучені Штати погодилися продовжити надання гуманітарної допомоги Афганістану.

Захоплення талібами влади в Афганістані

На початку 2021 року президент США Джо Байден оголосив про виведення американських військ з Афганістану. У травні процес виведення контингенту розпочався, його підтримали інші країни-члени НАТО. Водночас, таліби розпочали потужний наступ на всій території Афганістану. 15 серпня радикальні ісламісти захопили Кабул і оголосили про прихід до влади в країні.

Сполучені Штати, а також держави Європи й Україна не визнають уряд "Талібану" офіційною владою Афганістану. Раніше у Вашингтоні наголошували, що факт проведення переговорів з талібами й надання гуманітарної допомоги країні не означають визнання "Талібану".

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