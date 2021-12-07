"Талібан" просить надати йому представництво Афганістану в ООН

Радикальний ісламістський рух "Талібан", який у серпні захопив владу в Афганістані, закликав Генасамблею ООН переглянути рішення щодо відмови надати йому місце Афганістану в цій організації. Про це у вівторок, 7 грудня, повідомив представник талібів.

Раніше Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка відкладає рішення про те, хто представлятиме в ООН Афганістан та М'янму. Це означає, що нинішні посли залишаться в організації, незважаючи на нову де-факто владу в обох країнах.

В ООН вказали, що "Талібан" в Афганістані та військове керівництво М'янми прагнули надіслати на ці пости своїх кандидатів, щоб змінити дипломатів, призначених законно обраною владою. Водночас Генасамблея заблокувала цей процес.

Зазначається, що відповідну резолюцію було ухвалено консенсусом, без голосування, після засідання Комітету ООН, який розглядає та схвалює кандидатури дипломатичних представників усіх 193 членів Організації Об'єднаних Націй.

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Захоплення талібами влади в Афганістані

Нагадаємо, на початку 2021 року президент США Джо Байден оголосив про остаточне виведення американських військ з Афганістану. У травні процес виведення контингенту розпочався, його підтримали інші країни-члени НАТО. Водночас таліби розпочали потужний наступ на всій території Афганістану. 15 серпня радикальні ісламісти захопили Кабул і оголосили про прихід до влади в країні. Попри обіцянки не обмежувати права жінок з того часу в країні спостерігається серйозний регрес ситуації з дотримання прав людини та повернення до репресій, що мали місце в країні під час попереднього правління талібів у 1990-х роках.

Зокрема, міжнародна організація Human Rights Watch наприкінці листопада опублікувала доповідь, у якій йдеться про документально зафіксовані страти або насильницькі зникнення 47 колишніх членів афганських національних сил безпеки з серпня по жовтень 2021 року. При цьому правозахисникам відома "достовірна інформація" про понад сто убивств лише в чотирьох провінціях Газні, Гільменд, Кандагар і Кундуз. Правозахисники повідомляють про жорстокі випадки розправи з колишніми силовиками та насилля над їхніми родичами. ЄС і уряди 21 країни засудили дії "Талібану".