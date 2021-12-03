"Талібан" вирішив вжити "серйозних заходів" для забезпечення прав жінок

Радикальний ісламістський рух "Талібан" у п'ятницю, 3 грудня, видав указ, яким передбачається "вжити серйозних заходів" щодо забезпечення прав жінокв Афганістані. Утім, там немає згадки про надання доступу дівчаткам до шкіл, повідомляє агентство AFP.

У документі організаціям, духовним особам та старійшинам наказано "вжити серйозних заходів для забезпечення дотримання прав жінок". Згідно з указом, "ніхто не може примушувати жінок виходити заміж шляхом примусу чи тиску", а вдова має право на фіксовану частку спадщини свого чоловіка.

Водночас в указі не згадується про права жінок на роботу та освіту. З приходом до влади талібів три з половиною місяці тому середня освіта дівчаток була припинена, а жінкам було заборонено повертатися на роботу в державному секторі.

Доступ до мільярдної допомоги

Попри обіцянки талібів не обмежувати права жінок, з приходом до влади у Афганістані спостерігається серйозний регрес ситуації з дотримання прав людини та повернення до репресій, що мали місце в країні під час попереднього правління талібів у 1990-их роках. Тоді жінок змушували носити паранджу, їм дозволялося виходити з дому тільки в супроводі чоловіка, заборонялося працювати і вчитися.

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Як наслідок, була заморожена західна допомога, що призвело до фінансової кризи в країні. Адже останні 20 років іноземні донори забезпечували 75 відсотків держвитрат Афганістану. Від обслуговування країни також відмовились системи грошових переказів Western Union та MoneyGram. Афганці, які мають гроші в банках, можуть отримувати лише до 200-400 доларів на тиждень. В ООН б'ють на сполох та попереджають про "неминучий економічний колапс" Афганістану.

Аби запобігти цьому, на віртуальному саміті G20 у жовтні 2021 року Євросоюз анонсував виділення мільярду євро допомоги Афганістану. ФРН також пообіцяла надати 600 мільйонів доларів гуманітарної допомоги. Повага до прав жінок неодноразово згадувалася ключовими глобальними донорами як умова відновлення доступу до мільярдних кредитів.