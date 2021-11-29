"Талібан" попросив ЄС допомогти з аеропортами в Афганістані

Представники радикального ісламістського руху "Талібан" на переговорах з делегацією ЄС в Досі 27-28 листопада попросили надати їм допомогу у забезпеченні роботи аеропортів в Афганістані. При цьому таліби пообіцяли, що у разі допомоги всі бажаючі іноземці та громадяни Афганістану зможуть залишити країну.

В офіційній заяві зовнішньополітичної служби ЄС (EEAS), опублікованій за підсумками зустрічі, також зазначається, що "Талібан" підтвердив свою обіцянку щодо "амністії" для афганців, котрі працювали проти нього протягом двох десятиліть.

При цьому представники ЄС у заяві наголосили, що факт проведення зустрічі у Досі не означає визнання законності уряду "Талібану". Переговори відбулися на користь ЄС та жителів Афганістану, зазначається в документі.

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Гуманітарна допомога жителям Афганістану та політичні вимоги

Обидві сторони висловили стурбованість гуманітарною ситуацією, що погіршується в Афганістані в умовах зими, яка наближається. При цьому делегація ЄС наголосила, що Євросоюз продовжить надавати гуманітарну допомогу всім жителям Афганістану, які її потребують. Також ЄС пообіцяв надати Кабулу додаткову фінансову допомогу - за умови, що вона піде "безпосередньо на підтримку Афганістану".

Представники "Талібану" своєю чергою підтвердили готовність забезпечувати верховенство закону і добросовісно керувати державою.

Делегація ЄС закликала їх вчинити конкретні дії щодо створення інклюзивного уряду, в якому ключові пости обійматимуть не лише чоловіки, а й жінки, та забезпечити дівчатам рівний доступ до шкільної освіти. Також представники ЄС закликали "Талібан" не допустити того, щоб Афганістан служив базою для будь-якого угруповання, "що загрожує безпеці інших".

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Нагадаємо, уряд ФРН продовжує переговори з "Талібаном" про виїзд до Німеччини тисяч афганців. Як повідомив в.о. міністра закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas), після захоплення Кабула талібами у серпні та припинення евакуації людей звідти літаками Берлін за підтримки уряду Пакистану вже вивіз з Афганістану до Пакистану і далі до Німеччини наземним шляхом понад 2000 афганців - колишніх співробітників західних організацій і правозахисників.